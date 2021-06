Lupita Jones canceló un evento de campaña por problemas de inseguridad en Mexicali

Lupita Jones canceló un evento de campaña por problemas de inseguridad (Foto: Twitter / @LupJonesOf)

Lupita Jones, candidata de la coalición Va por México a la gubernatura de Baja California, canceló un evento de campaña en el puerto de San Felipe, ubicado en el municipio de Mexicali, debido a problemas de inseguridad.

De acuerdo con lo referido por la ex reina de belleza, existe una presencia generalizada de factores violentos e inseguridad en toda la entidad; sin embargo, en la localidad mencionada se presentó una balacera el domingo 30 de mayo que dejó a dos personas muertas, motivo por el cual la logística de la campaña tuvo que ser alterada.

“Nos han recomendado de momento no estar allá y seguimos la recomendación”

En San Felipe hubo una bracera por la que se canceló un evento proselitista de Lupita Jones (Foto: Cuartoscuro)

La contendiente lamentó la situación que impidió dar continuidad a su proselitismo de cara a las elecciones del domingo 6 de junio. Aunado a esto, se contempla como una gran pérdida su se entiende que este 3 de junio inicia la veda electoral, momento en el que las campañas, por reglamento de los procesos electorales en México, se deben de detener.

“Es una tristeza que todo el estado se encuentre en esta situación; que unos días antes de arrancar la campaña, la entonces alcaldesa saliera a decir que ella dejaba a Mexicali como una de las ciudades más seguras, y al día siguiente Estados Unidos lanza una alerta para que no vengan a Mexicali justo por la inseguridad. Y así nos están dejando el estado, donde no es atendida la inseguridad, y uno de mis temas es regresar la paz y tranquilidad a Baja California”, sostuvo.

De tal modo que Jones Garay anunció el fin de su campaña electoral como consecuencia de la disputa entre distintos grupos criminales al interior del estado gobernado por Jaime Bonilla.

Jaime Bonilla es el actual gobernador de BC y milita en Morena (Foto: Reuters / Luis Cortes)

Cabe destacar que esta no fue la única complicación que tuvo la candidata del PRI-PAN-PRD en la última recta del periodo de campañas, pues el líder del tricolor local instó a votar por otro candidato, algo que no fue tolerado al interior de la organización política.

El jueves 27 de mayo, trascendió que Carlos Jiménez, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado, llamó a votar por Hank el próximo 6 de junio. Esto porque de acuerdo con él, Jones Garay no despertó el apoyo necesario para ganar el ejecutivo local; sin embargo, dijo que en el resto de candidaturas respetarán la alianza del tricolor con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“No se consolidó una empatía, no hubo y no se consolidó una agenda que satisficiera las necesidades de los militantes y los ciudadanos de Baja California reclaman, es por eso que el día de hoy hacemos y recepcionamos este escrito y, hacemos un llamado respetuoso a las tres dirigencias nacionales tanto del PRD, del PAN, como del PRI, para que reorienten la estrategia”, dijo el líder local del PRI.

Líder local del PRI instó a votar por Jorge Hank Rhon en vez de Lupita Jones (Foto: Cuartoscuro)

Esta declaración quiso ser capitalizada por el PES y su candidato; sin embargo, no se pudo ya que Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, salió a defender a la panista y ratificó la postura oficial del partido con la ex Miss Universo.

“La candidata de nuestra coalición a la Gubernatura de Baja California es Lupita Jones”, publicó en su cuenta oficial de Twitter. Posteriormente, aseguró que el compromiso contraído con la coalición Va por México será respetado hasta el día de las elecciones y aún después de ellas, pues entre estos partidos existe un plan de agenda conjunta para continuar en el poder.

“Nuestro compromiso es estrictamente con México. La decisión del Comité Estatal de Baja California no fue acordada con la dirigencia nacional. Que quede claro: El PRI jamás se sumará a un candidato que no esté del lado de la democracia y que abone al riesgo que vive México”, cerró al calor de las declaraciones de la dirigencia local y el aprovechamiento del PES local.

SEGUIR LEYENDO: