“Salieron más rateros que nosotros”: así criticó a Morena candidato de oposición en Oaxaca

En un evento político, el candidato de oposición aseguró que los integrantes de Morena son más rateros que ellos (Video: Twitter/@ReyToledoGuzman)

Durante un evento en el Istmo de Oaxaca, Gerardo García Henestroza, candidato a diputado local Distrito 19 por la alianza Va por Oaxaca, criticó a los diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la entidad.

En dicho mitin político, realizado el pasado 27 de mayo, García Henestroza señaló que los designados por el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador en 2011 “salieron más rateros que nosotros”, en un intento de ataque que terminó por perjudicar.

“Estos ratas, hoy el 80% es por asignación directa y el 20% por licitación pública, salieron más rateros que nosotros, hombre, que no nos vengan con mentiras”, aseguró el postulante del PRI, PAN y PRD frente a los seguidores de la alianza opositora a la Administración Pública Federal.

Las cifras que menciona el expresidente municipal de Salina Cruz hacen referencia a las obras públicas que se han licitado en los casi tres años de gobierno de Morena, por lo que se dijo sorprendido ante el cambio de perspectiva entre las organizaciones políticas, pues antes ellos eran los criticados por “rateros”.

El candidato aseguró que la mayoría de las licitaciones se realizan en el extranjero (Foto: Facebook/Gerardo García Henestroza)

“Que no nos vengan con mentiras, que no nos quieran engañar, que no nos quieran ver la cara. Ya estuvo suave”, sentenció Gerardo García Henestroza entre miradas cabizbajas y el silencio de los asistentes.

Hasta el momento, el político de oposición no se ha manifestado respecto a sus declaraciones, simplemente se ha limitado a compartir sus actos de campaña y continuar en su búsqueda por el puesto de elección popular que persigue.

Cabe recordar que el pasado 18 de marzo, el candidato a diputado local denunció que sus oficinas fueron vandalizadas. Los responsables de ingresar ilegalmente robaron computadoras, estéreos, un amplificador, una cámara fotográfica, así como publicidad y documentos.

Fue a través de sus redes sociales donde refirió que se encontraba a la espera del peritaje oficial de la Fiscalía de Oaxaca para tomar cartas en el asunto.

“Esta mañana nos encontramos con que nuestras oficinas fueron vandalizadas y robado parte de nuestro equipo y documentación importante de la Coordinación de Campaña. Estamos en espera del peritaje que ya inició personal de la @FISCALIA_GobOax , a través de la Viceficalia”, escribió el político oaxaqueño.

La casa de campaña de García Henestroza fue vandalizada (Foto: Facebook/Gerardo García Henestroza)

Con este caso, en Oaxaca ya suman 8 candidatos políticos que han denunciado amenazas y actos intimidatorios en su contra. En las últimas dos semanas, de acuerdo con el medio local NVI Noticias, los municipios donde se han registrado dichos actos son Juchitán de Zaragoza, San Blas Atempa y Asunción Ixtaltepec, territorios en los que los aspirantes a un cargo de elección popular sufrieron amenazas de muerte y vandalismo en sus casas de campaña.

Uno de los casos más sonados fue el de Hugo Jairo Hernández, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Mariscala de Juárez, Oaxaca, quien fue víctima de un atentado, en el que su hija menor de edad resultó herida de bala.

El ataque ocurrió cuando Jairo se trasladaba de su casa a la unidad deportiva de dicho municipio, donde tendría un desayuno. Los agresores hasta el momento no han sido identificados.

Hugo Jairo fue víctima de un atentado en el que resultó herida de bala su hija menor de edad (Foto: Especial)

El fiscal general del estado, Arturo de Jesús Peimbert Calvo confirmó el ataque y el estado de salud de la menor que, según éste, es estable. La víctima se encuentra en un hospital de Huajuapan de León.

“A fin de salvaguardar la integridad de las personas involucradas en este ataque armado, se ordenaron medidas de protección a las víctimas a través de la policía municipal”, detalló la Fiscalía del estado.

Los reportes locales indican que el aspirante viajaba en una camioneta, cuando sujetos abordo de una motocicleta realizaron el ataque. Hasta el momento, ninguna autoridad del PRI se ha pronunciado al respecto. Hugo Jairo Hernández había denunciado amenazas de la oposición del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

