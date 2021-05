Pablo Lemus: amenazaron de muerte al candidato de Guadalajara presuntamente ligado al Cártel de Sinaloa

Pablo Lemus

Lo más peligroso cuando amenazan a los candidatos es la indiscreción. Pero eso no pareció importarle al aspirante de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Guadalajara (Jalisco), Pablo Lemus Navarro, quien hizo públicas las advertencias en contra de él y su familia.

A través de un video colgado en sus redes sociales, el aspirante detalló que las advertencias fueron enviadas a los celulares personales de sus hijos, su esposa y algunos amigos, advirtiéndoles que Lemus debía bajarse de la contienda. “Muy buenos días, después de meditarlo profundamente quiero compartir con ustedes que el día de ayer recibí amenazas de muerte, esto directo a los teléfonos celulares de mis esposa de mis hijos, mío propio y de algunos familiares cercanos. En este mensaje de WhatsApp se mencionaba que si yo no dejaba la candidatura de Movimiento Ciudadano a Guadalajara, me matarían. He presentado ya una denuncia ante la Fiscalía”.

Continuó: “Han sucedido hechos violentos en todo el país donde han matado a candidatos y candidatas. Hago un llamado para mantenernos unidos en una cultura de paz para la elección del próximo 6 de junio”.

(Foto: Twitter/PabloLemusN)

El diario local Mural, aseguró que los mensajes tenían la firma de un cártel de las drogas y cerraban con la frase: “traición se paga con traición, bala con bala”.

Lemus dijo que ya presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco. El teléfono celular desde el cual se enviaron los mensajes amenazantes tiene clave 55, que corresponde a la Ciudad de México.

El pasado lunes, se reportó la aparición de narcomantas en distintos puntos de la ciudad de Guadalajara.

Las advertencias señalaban al gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, al candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Guadalajara, Pablo Lemus y al aspirante naranja a la presidencia municipal de Zapopan, Juan José Frangie, de presuntamente apoyar al crimen organizado.

“Alfaro quien a dos jefes sirve con uno queda mal. Dales el mensaje a tus títeres (Pablo) Lemus y (José) Frangie. Puedes mentirle a la gente pero Vallarta y Las Fuentes fueron por tu culpa. Y en los Otates se les cayó el negocio a Lemus y Frangie (que como rata se metió abajo de la mesa) No cumplir tiene costo...”, se leía.

En portales, —frecuentemente utilizados por la delincuencia— se aseguró que las lonas pertenecían al Cártel Jalisco Nueva Generación, y advertía sobre el apoyo de los políticos al Cártel de Sinaloa.

Las narcomantas, pero sobre todo el contenido, alertaron a una entidad que sufre dese hace años el embate sin tregua de los cárteles.

Movimiento Ciudadano, acérrimo opositor del partido en el gobierno, acusó a Morena de una guerra sucia, y los responsabilizó de colocar las mantas con mensajes amenazantes.

“Hoy, al puro estilo de la delincuencia organizada, aparecen estas lonas en diversas partes de la ciudad, la violencia, las amenazas es lo que nos están tratando de mandar desde la Ciudad de México, para polarizar, para crear un cima de violencia el próximo 6 de junio”, señaló Pablo Lemus, candidato naranja a la alcaldía de Guadalajara y quien también aparece en las advertencias.

El líder nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, aseveró que la guerra sucia se ha intensificado en estados y ciudades donde los candidatos de morena van abajo en las preferencias electorales o bien, donde MC tiene una tendencia a la alza.

“El presidente (Andrés Manuel López Obrador) ha demostrado estar dispuesto a convertir a delincuentes a sus adversarios más competitivos para evitar que ganen las elecciones”, advirtió Castañeda.

Desde el inicio del presente sexenio, Enrique Alfaro, mandatario de la tercera entidad más importante de México, dio un mensaje de disenso al presidente López Obrador.

