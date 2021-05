“Diles que ‘abrazos no balazos’”: Chumel Torres se burló de Mario Delgado por el retén que sufrió en Tamaulipas

Luego de que Mario Delgado denunciara que fue detenido por un grupo de hombres armados en Tamaulipas, varios usuarios reaccionaron con burlas, en donde destacó el youtuber Chumel Torres (Fotos: Cuartocuro // Instagram @chumeltorres)

Luego de que el dirigente nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, denunciara a través de sus redes sociales que fue detenido por un grupo de hombres armados en Tamaulipas, varios usuarios reaccionaron con burlas, en donde destacó el youtuber Chumel Torres.

La tarde de este viernes, Mario Delgado publicó en Twitter que fue detenido junto a su equipo por una camioneta en una carretera de Tamaulipas, entre Matamoros y Reynosa; escribió que las personas a bordo del vehículo les apuntaron con armas largas, pero él y su equipo se encuentran bien.

“Nos acaban de detener, apuntándonos con armas largas en la carretera en Tamaulipas, entre Matamoros y Reynosa. Así la situación en este Estado, qué lamentable. Nos encontramos bien”, comentó en Twitter.

Mario Delgado publicó en Twitter que fue detenido junto a su equipo por una camioneta en una carretera de Tamaulipas (Foto: Captura de Twitter / @mario_delgado)

Lamentó la situación que se vive en el estado y señaló al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca por la crisis de inseguridad y violencia; además, el dirigente pidió que se garantice la seguridad de su equipo por el resto de la gira en Reynosa, pues aseguró que hay enojo por parte del mandatario estatal porque “Morena está ganando en las encuestas”.

“Le decimos a Cabeza de Vaca que no tenemos miedo, no va a lograr detener a nuestro movimiento aquí en Tamaulipas (...), no tenemos miedo y estamos dispuestos a todo, a dar nuestras vidas por el movimiento”, declaró Mario Delgado.

Ante este hecho, varios usuarios mandaron mensajes de solidaridad hacia el dirigente nacional, y hubo unos cuantos que se burlaron por el “montaje” que realizó, entre los que destacó el comediante Chumel Torres.

El conductor de El Pulso de la República compartió la publicación y le recomendó que dijera: “abrazos no balazos”. (Foto: Captura de Twitter / @ChumelTorres)

En su cuenta de Twitter, el conductor de El Pulso de la República compartió la publicación de Mario Delgado y le recomendó que dijera a los hombres armados la famosa frase del presidente Andrés Manuel López Obrador: “abrazos no balazos”.

“Diles que “abrazos no balazos”, carnal”, escribió en su red social.

La publicación, que cuenta con más de 15 mil me gusta y 2,171 retweets, se llenó de burlas hacia el dirigente nacional; un usuario le pidió que los acusará con sus mamás y sus abuelas, tal como lo hizo Obrador con las personas que realizaban pintas durante las marchas.

“Acusalos con sus mamás y sus abuelitas como dice tu patrón que se soluciona todo o no @lopezobrador_ digo esa es la línea a seguir @mario_delgado, sin Yolanda Maricarmen!!!”, escribió.

Otro internauta le aconsejó decir una de las “míticas” frases del mandatario: “FUCHILA GUACALA, DELINCUENCIA”.

Varios usuarios y personajes de la política mencionaron que el suceso fue un montaje (Foto: Captura de Twitter / @LuisCardenasMX)

Sin embargo, varios usuarios y personajes de la política mencionaron que el suceso fue un montaje, como el periodista Luis Cárdenas, quien indicó que el “ataque” es puro amarillismo, exageración y un “patético montaje”.

“Lo de Mario Delgado en Tamaulipas sí es amarillismo, exageración y muy probablemente hasta un patético montaje. Los 34 candidatos asesinados, casi todos de oposición, y las decenas de miles de víctimas de la violencia, son la realidad que la 4T no quiere ver”, publicó en su cuenta de Twitter.

Una internauta también aseguró que el video es un montaje y le recomendó no preocuparse, pues señaló que los hombres tienen la instrucción de “dar abrazos y no balazos”.

“Mario Delgado dice haber sido encañonado en Tamaulipas. Yo le digo que no se preocupe esta gente tiene la instrucción de dar abrazos no balazos. Los que andan matando candidatos son de su bando que no se haga idiota!! Puro montaje con estos ineptos”, manifestó.

