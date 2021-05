De Vicente Fox a Javier Lozano: quiénes han acusado a Mario Delgado de montaje en Tamaulipas

La denuncia realizada por Mario Delgado trajo un sinfín de reacciones por usuarios de Twitter y personajes del mundo de la política, quienes aseguraron que se trataba de un montaje (Foto: Cuartoscuro.)

La denuncia realizada por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, donde indicó que fue detenido junto a su equipo en una carretera de Tamaulipas por una camioneta con hombres armados, trajo un sinfín de reacciones por usuarios de Twitter y personajes del mundo de la política, quienes aseguraron que se trataba de un montaje.

Esta tarde, Mario Delgado y otros políticos de Morena fueron detenidos por un grupo de civiles a bordo de una camioneta, los individuos les cerraron el paso y apuntaron contra ellos con armas largas sobre una carretera de Tamaulipas, entre Matamoros y Reynosa.

A través de un video publicado en su cuenta de Facebook, el líder nacional de Morena narró que iban de Matamoros a Reynosa cuando una camioneta con armas largas detuvo su camino, sin embargo, expresó que nadie resultó herido y “afortunadamente no pasó a mayores”.

Mario Delgado y otros políticos de Morena fueron detenidos por un grupo de civiles a bordo de una camioneta (Foto: Captura de Twitter / @mario_delgado)

“Así está la situación en Tamaulipas, fuimos detenidos por una camioneta con armas largas, nos apuntaron con armas largas. Estamos bien”, aseguró Mario Delgado luego de que la camioneta se fuera.

Ante lo sucedido, varios personajes de la oposición a la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador aseguraron que se trataba de un simple “y mal elaborado”, montaje.

Vicente Fox Quesada, presidente de la República de 2000 a 2006, recomendó a Delgado acusar a los sujetos con sus mamás, tal como lo pidió López Obrador para los jóvenes que realizaban pintas durante las marchas, o darles un abrazo “tal como instruye tu jefe”.

Vicente Fox Quesada recomendó a Delgado acusar a los sujetos con sus mamás (Foto: Captura de Twitter @VicenteFoxQue)

Ante el comentario de una de sus seguidoras, quien indicó que eso fue un “burdo circo montado”, pues los “maleantes” no se detienen a preguntar, Vicente Fox se burló y respondió que luego inventan que Carlos Loret de Mola es quien hace los montajes.

“Acúsalos con sus mamás Mario, esa es la estrategia de seguridad del presidente. Luego dicen que Loret es el de los montajes”, escribió.

Por su parte, Javier Lozano Alarcón, ex secretario del Trabajo y Previsión Social, publicó un video donde se observa una riña entre candidatos de Morena en presencia del dirigente nacional del partido, e indicó que este encuentro se llevó a cabo justo antes de que denunciara el retén, suceso que calificó como un “montaje”.

El suceso trajo un sinfín de reacciones por usuarios de Twitter (Foto: Captura de Twitter @ArturoA02597474)

En el video se ve a la diputada Leticia Sánchez intercambiando palabras y empujones con Mario López Hernéndez, candidato a la presidencia municipal de Matamoros; junto al material audiovisual, Lozano comentó que la denuncia sólo fue un distractor para que la riña no trascendiera.

“Miren nada más qué bonito desmadre se armó en Matamoros, en una reunión de Morena, y en presencia del propio @mario_delgado (poco antes de su supuesta “detención”). No vayan a pensar que se trata de un montaje y un distractor para que esto no trascienda (...) No quiere que hablemos de esto. Prefiere un distractor. Que se lo crea la más grande de su casa”, escribió en su red social.

Lozano calificó como un “montaje” el suceso (Foto: Captura de Twitter @JLozanoA)

Otro personaje que aseguró que es un montaje fue el sonorense Ricardo Bours, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien aseveró que Mario Delgado nunca anda en un sólo carro; el priista añadió que la persona que va en la caja del carro le da la espalda a los que “quieren amedrentar”, y el que va en el asiento de atrás sube el vidrio de la camioneta; “acaso así intimidan? ¡Nunca se ven las armas! ¡Te hace falta ver más bax!”, finalizó el sonorense.

Joaquín López-Dóriga no dejó pasar la oportunidad de burlarse, pues junto a una imagen que remarca al sujeto que va en la caja de la camioneta, el periodista le pidió a Delgado que para la próxima busque una mejor producción, como las que ofrece Epigmenio Ibarra.

“Así el ‘atentado’ @mario_delgado Hay que poner atención en la actitud agresiva del pasajero de la caja de la pick up. Y sobre todo, las “armas largas” con las que amenazan. La próxima busca las producciones de @epigmenioibarra que anda de oferta en la #4-T”, comentó.

Otro personaje que aseguró que es un montaje fue el sonorense Ricardo Bours (Foto: Captura de Twitter @r_rbc)

En cambio, el senador panista Julen Rementería del Puerto hizo una lista de todo lo que el líder nacional de Morena pudo haber realizado, como por ejemplo, darle un abrazo a los sujetos.

“Pdte @mario_delgado: 1.-Se hubiera bajado a darles la mano, así como lo hace su jefe, el presidente de la República. 2.-Les hubiera dado un abrazo. Acuérdese: Abrazos, no balazos. 3.-Deles una beca. Acuérdese: Becarios, no sicarios”, se mofó el senador.

