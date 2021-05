Baja California Sur, el otro estado que presenta un alza en contagios de COVID-19: Secretaría de Salud

Turistas disfrutan del paradisíaco centro turístico de Los Cabos en Baja California Sur (México). EFE/Archivo

El Dr. José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó la noche de este jueves durante la conferencia vespertina desde Palacio Nacional que, Quintana Roo no es el único estado que está al borde de una “tercera ola” de contagios por COVID-19, puesto que Baja California Sur ya ha comenzado a registrar un incremento considerable de casos en los últimos días.

De acuerdo a la última actualización de la Secretaría de Salud (Ssa), Baja California Sur registra 633 casos activos; es decir, personas que presentaron síntomas de SARS-CoV-2 en los últimos 14 días.

Además, tiene 3,003 casos sospechosos. Un acumulado de contagios de 31,815, así como 1,427 defunciones. Al menos cuatro de sus hospitales COVID-19 presentan más del 75% de ocupación por pacientes COVID-19.

(Captura de pantalla: Conacyt)

Cabe mencionar que las regiones más afectadas son La Paz y Los Cabos, dos de los destinos playeros más importantes de México. Y es que hay una correlación entre la alta afluencia turística y el aumento infectados, pues Quintana Roo es considerada como la joya del Caribe Mexicano.

Detalló que hasta el momento, solo son estas dos entidades las que registran una tendencia al alza en casos, por lo que hizo un llamado a las autoridades locales y a la población a tomar acciones para evitar que la situación se salga de control y regresen el cierre de establecimientos y otras medidas sanitarias.

“Aquí la llamada es a la población de estas entidades a sumarse a los esfuerzos de implementar las medidas de prevención y protección personal, que cuando las hacen más personas, se convierten en medidas colectivas que terminan impactando en la disminución de la transmisión y, por lo tanto, de la epidemia”

(Captura de pantalla: Red IRAG)

Concluyó su mensaje señalando la importancia de no bajar la guardia y seguirse cuidando, pues solo así se evitará un posible tercer brote de la epidemia.

“Si queremos mantener este comportamiento y si queremos que la epidemia en México siga con un comportamiento basal que, a su vez, contribuye a que no existan casos graves y que, por lo tanto, los hospitales mantengan un nivel de ocupación muy bajo. Si queremos que se mantenga así en siguientes semanas, tenemos que seguir implementando las medidas, no debemos bajar la guardia y no descuidarnos”, remató.









