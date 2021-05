LadyMiguelHidalgo: el escándalo sobre una casa presuntamente invadida que involucra a AMLO y a la mafia rumana en México

(Twitter)

Una mujer que se identifica como Valentina reclama que rentó su casa, en la Ciudad de México, a un grupo de personas que resultaron, presuntamente, estafarla. Ella reclama que las personas a las que alquiló su vivienda son parte de banda de la mafia rumana, que hace unos meses acapararon los titulares del país. También reclama que son gente allegada al presidente del país Andrés Manuel López Obrador.

Este caso de acaba de viralizar gracias a un usuario en Twitter que, a partir de unos videos sacados de la red social Tik Tok, reconstruyó la presunta historia detrás de la etiqueta #ladyMiguelHidalgo, mote con el que se refieren a esta señora ya en redes.

Todas las conclusiones se basan en la especulación, ya que aún no hay nada confirmado. No obstante, el usuario @luidsg se dio a la tarea de investigar el contexto de los videos en los que aparecía la mujer gritando que López Obrador robaba casas y suplicando a un supuesto elemento de policía que no la esposara.

Y es que, según apuntan los videos, esta mujer llamada Valentina amenazó con un cuchillo a una empleada doméstica que trabaja en la casa que reclama como su propiedad. En las imágenes se le ve con el arma blanca en la mano. Aunque también, declara ella, no había tocado a nadie por el cuchillo, por lo que no entiende porque le ponen las esposas.

En videos subidos a su cuenta de Facebook, mismos que también fueron recabados por dicho usuario de Twitter, ella aparece en diversas ocasiones explicando su versión de los hechos. En resumen, ella dice que una amiga de ella le pidió el favor de rentarle su casa a uno de sus amigos, a mitad de precio, por una temporada de un año.

Valentina cuenta que aceptó y que aunque contrató a un despacho para que investigaran al hombre, estos no arrojaron ninguno de sus antecedentes que consistían, señala, en varias denuncias interpuestas en su contra.

Entonces cuenta que desde que él junto con un grupo de gente se mudaron a su propiedad, no le han pagado la renta. Tampoco pagan servicios como luz, agua o gas. Asimismo, la relación entre ella y los habitantes de la casa es bastante mala, eso sí queda manifiesto en uno de los video donde aparecen intercambiándose insultos.

También relata que ya ha realizado diversas denuncias en contra de esas personas y en una de las grabaciones incluso aparece visitando la vivienda en compañía de su abogado, según lo identifica.

Esta mujer señala que el amigo de su amiga que rentó la casa es Israel, ligado a la mafia rumana cuyo liderazgo se adjudicó hace unos meses al empresario Florian Tudor.

Como @luidsg recordó en su hilo de Twitter, Milenio reportaba en febrero de este año que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había identificado a dos hombres en la Ciudad de México, llamados Israel López Salazar y Luis Miguel Zetina Barriga, como presuntos operadores de la mafia rumana, por lo que se les habían bloqueado las cuentas bancarias.

De igual manera, ese medio, argumentaba con videos y fotografías que ambos sujetos habían logrado adentrarse en las altas esferas de la política para cometer sus delitos; se hacían pasar como personas cercanas al presidente López Obrador y otros políticos de renombre.

Incluso, en sus redes sociales, publicaban imágenes entre las que destacan unas en las que se encuentran en la cena de la toma de protesta de Andrés Manuel en su primer día como mandatario, el 1 de diciembre de 2018. Milenio también subrayaba que ambos hombres fueron vinculados, por autoridades de inteligencia nacional y estadounidense, con el polémico René Bejarano, quien en efecto reconoció que los conocía.

Por otro lado, en mismas redes han causado indignación dos hechos: primero, que se tenga la evidencia de Valentina con cuchillo en mano aparentemente amenazando a las personas que aparecen también en la grabación, y que pese a eso la mujer se encuentre en libertad.

Y segundo, la serie de declaraciones clasistas y racistas que, en un evidente arranque de coraje, esta persona lanzó en contra de quienes están ocupando el que llama el “castillo de Valentina”. Los insultos van desde “nacos” hasta “prietos” y “pobres”.

También hay los son empáticos con ella, señalando que hay varios elementos que probarían que ella dice la verdad.

Hasta el momento solo se conoce la versión de Valentina. Aunque las personas a las que acusa han dicho que este jueves darán a conocer su versión.





