El biopic de José José, Misión Imposible o Ghost: las series y películas que desaparecerán de Netflix México en junio

De izquierda a derecha, Misión Imposible, Tomb Raider, José José: El Príncipe de la Canción y Truman Show (Foto: @ShadyTimes / Netflix - Twitter / Archivo)

Junio no será solamente un mes de grandes lanzamientos en Netflix, sino también, de dolorosas bajas.

Aunque en las próximas semanas llegarán grandes estrenos a la plataforma, también se marcharán títulos mundialmente conocidos, principalmente del género de acción.

En este sentido, una de las pérdidas más llamativas es la de Ethan Hunt, el icónico agente internacional al que da vida Tom Cruise en Misión Imposible. Las cinco películas de la saga que se encuentran disponibles en la plataforma desaparecerán a partir del 31 de mayo, y con ellas, se irán otras producciones míticas como Tomb Raider, de Angelina Jolie; Rescatando al Soldado Ryan, protagonizada por Tom Hanks; y dos entregas de Indiana Jones: Protocolo Fantasma y Nación Secreta.

Además, se irán otros favoritos de siempre, reconocidos por sus repartos estelares. Es el caso de Ghost, con Demi Moore, Patrick Swayne y Whoopi Goldberg; Ocean’s Twelve y Ocean’s Thirteen, con Brad Pitt, Matt Damon y George Clooney encabezando el elenco; y Truman Show: historia de una vida, de Jim Carrey.

El western True Grit, en el que comparten escena Matt Damon, Jeff Bridges y Haliee Steinfeld será otra de las bajas de junio, y en la sección de comedias románticas desaparecerán Unforgettable, de Katherine Heigl, y Amigos con Derechos, de Mila Kunis y Justin Timberlake.

Por otra parte, será la última oportunidad de ver el largometraje Goal Seeker, basado en la vida del futbolista Keylor Navas, quien durante su infancia en Costa Rica superó todas las adversidades y terminó convirtiéndose en el guardameta de clubes históricos como el Real Madrid y el París Saint-Germain (PSG).

Las cinco películas disponibles de Misión Imposible dejarán de estar en el catálogo a partir del 1 de junio (

También se marcharán de Netflix México tres películas con sello rumano: Selfie, Love is a story o Selfie 69.

José José, el príncipe de la Canción dejará de estar disponible en el catálogo de series de Netflix México. La telenovela, en la que participaron Alejandro de la Madrid, María Fernanda Yepes, Itatí Cantoral o Danna Paola, entre otros artistas, se basa en la vida del reconocido cantante mexicano, “en su ascenso a la fama, sus conflictos románticos y su lucha contra la adicción”.

En cuanto a los reality shows, en junio ya no formarán parte del catálogo el programa de desafíos The Titan Games, presentado por Dwayne Johnson y solo apto para concursantes imbatibles, y tampoco, Cooking on High, una competencia en la que los aspirantes deben preparar sus platillos con marihuana como ingrediente principal. Y en lo que se refiere a contenidos infantiles, Madagascar es la pérdida más sonada.

Te dejamos aquí la lista completa de producciones que desaparecerán de Netflix y la fecha en la que expiran, es decir, el último día que podrás verlo en la plataforma. La buena noticia es que aún queda un poco de margen, y el fin de semana podremos disfrutar todavía de esta selección.

Películas

* CHIPS. Patrulla motorizada recargada. Último día para verla: 27 de mayo.

* Unforgettable. 27 de mayo.

* Status Update. 29 de mayo.

* Spy Time. 31 de mayo.

* Los héroes del Mal. 31 de mayo.

* B.A. Pass. 31 de mayo.

* Beach Rats. 31 de mayo.

* The way we dance. 31 de mayo.

* Amigos con Beneficios. 31 de mayo.

* Selfie 69. 31 de mayo.

* #Selfie. 31 de mayo.

* Master Z: el legado de Ip Man. 31 de mayo.

* Misión: Imposible. 31 de mayo.

* Misión: Imposible 2. 31 de mayo.

* Misión: Imposible 3. 31 de mayo.

* Misión: Imposible 4 - Protocolo Fantasma. 31 de mayo.

* Misión Imposible 5 - Nación Secreta. 31 de mayo.

* Truman Show. Historia de una vida. 31 de mayo.

* True Grit. 31 de mayo.

* Indiana Jones y el Templo de la Perdición. 31 de mayo.

* Indiana Jones y la Última Cruzada. 31 de mayo.

Rescatando al Soldado Ryan es otra de las películas que abandonará Netflix en junio (Foto: Paramount/ Rescatando al Soldado Ryan)

* Rescatando al Soldado Ryan. 31 de mayo.

* Ocean’s Twelve. La nueva gran estafa. 31 de mayo.

* Ocean’s Thirteen. 31 de mayo.

* Ghost. 31 de mayo.

* Tomb Raider. 31 de mayo.

* Up in the air. 31 de mayo.

* Doble Riesgo. 31 de mayo.

* Goal Seeker. 31 de mayo.

* Inframundo: el Despertar. 31 de mayo.

* Angus, Thongs and Perfect Snogging. 31 de mayo.

* El último maestro del aire. 31 de mayo.

* Hombres, mujeres y niños. 31 de mayo.

* Gerónimo: una leyenda americana. 31 de mayo.

Series

* José, José, el príncipe de la canción. Último día para verla: 31 de mayo.

Contenidos infantiles

* Madagascar. 27 de mayo.

* Splash and Bubbles. 31 de mayo.

* Mother Goose Club: español. 1 de junio.

* Friends: The power of friendship. 9 de junio.

Anime

* Ghost in the Shell. 31 de mayo.

El programa presentado por Dwayne Johnson, "The Titan Games", ya no estará disponible en junio (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/Archivo)

Documental

* Black Man White Skin. 31 de mayo.

* Expedientes Criminales. 31 de mayo.

* The Fear of 13. 31 de mayo.

Shows

* The Titan Games. 31 de mayo.

* Heavy Rescue: 401. 21 de junio.

* Cooking on high. 21 de junio.

Contenidos de Navidad

* Christmas Made to Order. 31 de mayo.

* Christmas Wonderland. 31 de mayo.

* My Christmas Inn. 31 de mayo.

* Last Holiday. 31 de mayo.

* Love is a Story. 31 de mayo.

La fecha indica el último día que estará el contenido en la plataforma de Netflix. Para ver los nuevos lanzamientos que llegan en junio haz clic aquí.

SEGUIR LEYENDO: