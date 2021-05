“Caen de rodillas ante The Economist”: Epigmenio Ibarra defendió a AMLO y se lanzó contra Krauze

El productor Ibarra volvió a defender a AMLO en Twitter (Fotos: Cuartoscuro).

El productor Epigmenio Ibarra causó, de nueva cuenta, controversia en Twitter por salir en la defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Acusó a los “opositores” de defender las mismas mentiras que, desde su perspectiva, ha escrito Enrique Krauze.

“Caen de rodillas ante The Economist que no hace más que repetir las mismas mentiras y los mismos epítetos que Krauze lanzó vs el presidente más votado de la historia de México”, aseveró el periodista y productor.

Las declaraciones salieron a la luz después de que se dio a conocer la portada y el editorial del diario inglés, The Economist, donde se nombró al presidente de México como “El falso mesías”. Se calificó a Obrador como un peligro para la democracia del país a días de las elecciones intermedias del 6 de junio.

"Repiten mentiras y los mismos epítetos" (Foto: captura de pantalla de Twitter).

Grupos afines a la 4T expresaron que el texto fue escrito con términos muy similares a los que han utilizado Krauze y otros intelectuales, pertenecientes a la oposición, para referirse a AMLO, tales como “mesías” o “peligro para México”.

Ante las suposiciones, el productor advirtió que el medio inglés se ha sumado a la guerra contra el mandatario mexicano: “The Economist, que en 2012 aplaudió el regreso del PRI, se suma a la guerra sucia del PRI y el PAN contra López Obrador. Dice que es ‘un peligro para la democracia’ y sentencia: ‘AMLO, el falso mesías’ (repitiendo las frase de Krauze)”.

Según seguidores de la Cuarta Transformación, el escritor Enrique Krauze tuvo algo que ver con la publicación inglesa, debido a que constantemente se ha referido al presidente de la República como “el mesías tropical” y ha asegurado que es “un peligro para México”.

“No encuentro diferencias entre los textos (desde 2005) de Enrique Krauze sobre “el mesías” y el actual (2021) de The Economist. Legítimamente Krauze debe reclamar derechos de autor”, escribió un usuario en Twitter.

Enrique Krauze se ha referido a AMLO como "mesías tropical" (Fotos: Infobae - Presidencia de México).

Ante los tuits del fundador de la productora Argos, los seguidores y detractores del presidente y su gobierno emitieron su sentir en forma de respuesta.

“El factor del voto popular no es un indicador válido para constatar sus fallas en la toma de decisiones durante los últimos, casi, tres años de gobierno. Dejen de vivir en el pasado y asuman responsabilidad de sus acciones y omisiones”, pidió un usuario de Twitter.

Mientras que otros salieron en la defensa de la “soberanía nacional”: “es guerra sucia de intervención internacional en nuestros asuntos políticos soberanos. Los apátridas, disque ‘intelectuales orgánicos’, siempre negaban su intervención, pero esto es traición a la patria y la FGR debería no ser tan pachorruda para proteger a nuestra máxima autoridad”.

Por último, algunos más le reclamaron a Ibarra por no pedir más explicaciones al gobierno sobre la tragedia de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México: “¡Apareció Epigmenio! Seguramente estaba súper ocupado haciendo el reportaje de la ‘Tragedia de la Línea 12′ y nos va a presentar la realidad y a los culpables. Se le junta el trabajo, Epigmenio. Y ¿lo de la refinería de Shell? Ya no le quito más su valioso tiempo”.

El diario inglés aseguró que AMLO es catalogado en el extranjero como uno de los líderes populistas de América Latina (Foto: The Economist).

La publicación inglesa

La mañana del jueves 27 de mayo, vio la luz el editorial de The Economist titulado “Los votantes deberían frenar al presidente hambriento de poder en México”. En dicho texto se aseguró que AMLO ha carecido de algunos vicios con los que cuentan otros líderes; no obstante, ha demostrado que “es un peligro para la democracia mexicana”.

El medio inglés aseveró que “los votantes tienen la oportunidad de frenar al presidente rechazando a su partido, Morena”; sin embargo, reconoció las faltas de opciones ante el gobierno federal debido a que “los partidos de oposición no han podido ofrecer una alternativa coherente”.

Por último, el editorial recomendó a los votantes que deberían de apoyar al partido de la oposición que cuente con mejor posición para ganar. Ya que darle la victoria a Morena, daría paso a que AMLO pudiera reelegirse, acción política que está prohibida en México, pero que ha generado dudas debido a la extensión de mandato del ministro Arturo Zaldívar y las constantes bromas del presidente al respecto.

