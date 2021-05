Un conductor del Metro de CDMX fue captado en supuesto estado de ebriedad y se lo llevaron detenido

Video: Twitter / @politicomx

Usuarios en redes sociales denunciaron a un conductor del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro que conducía en estado de ebriedad; en el video se observa al conductor con varias latas de cerveza y en compañía de una mujer mientras operaba el convoy de la Línea 1.

Los hechos ocurrieron este martes 26, cuando usuarios de Twitter compartieron un video donde se ve al trabajador del STC con varias latas de cerveza en el piso de la unidad, el sujeto, quien usuarios reportaron que conducía el convoy borracho, estaba acompañado por una mujer en la cabina.

Al detenerse en la estación Candelaria de la Línea 1, que va de Pantitlán a Observatorio, pasajeros informaron a un elemento de seguridad que se encontraba en el lugar, al reunirse con el conductor, el trabajador comenzó a apretar algunos de los botones en el panel de la unidad.

En el video, se escuchó al conductor preguntar “¿cómo es?” mientras apretaba varios botones del panel del convoy, la mujer que se encontraba en la cabina respondió “yo te vengo acompañando güey”; También se escuchó a una usuaria indicarle al oficial donde estaban las latas de cerveza y amenazar al conductor con un “ya está grabado sin problemas”.

Durante el video, el conductor siguió intentado hacer avanzar al convoy, “chinga, no pasa nada”, se escuchó decir al trabajador, así como “no contesta, no avanza”.

El chofer fue detenido por las autoridades para realizarle una prueba de alcoholímetro y declararon que no podía continuar a cargo del tren; sin embargo, al intentar llevarlo al juzgado cívico, se registró un enfrentamiento entre las autoridades y personal del sindicato del STC, entre otros conductores, quienes intentaban protegerlo para que no se le realizara la prueba.

De acuerdo con información del Sistema de Transporte Colectivo, el conductor fue remitido al Ministerio Público; ante la denuncia, el jurídico del Metro solicitó que el conductor fuera trasladado al juzgado cívico, con la finalidad de realizarle una prueba de alcoholímetro, mientras que su acompañante logró huir.

La STC indicó que se realizarán las acciones correspondientes para sancionar al trabajador y condenó este tipo de acciones entre su base trabajadora.

Varios internautas pidieron que se despidiera al trabajador, pues indicaron que no hay justificación para sus acciones, “y luego los trabajadores del metro quieren mejoras a sus condiciones y solapan este tipo de acciones. Deben de correrlo”, comentaron.

Otros recordaron el trágico accidente de la Línea 12 del Metro de la CDMX, donde fallecieron 26 personas y 9 se encuentran hospitalizadas hasta este martes, por la “irresponsabilidad” de las autoridades capitalinas. “Debe haber castigo ejemplar para que en verdad no se hagan este tipo de abusos, estamos en el hoyo por la corrupción sin detenidos por los hechos de la L12 y ahora esto @Claudiashein deja de proteger espaldas”, declaró una usuaria.

Además, señalaron que varias personas trabajan en estado de ebriedad mientras conducen el convoy; “es bien sabido que los conductores del metro son unos borrachales!! Por lo regular andan en estado de ebriedad”, sentenció un usuario, ya que en 2018 se presentó una situación similar, cuando un trabajador fue detenido por conducir borracho un convoy de la Línea A, que va de Pantitlán a la Paz; en la grabación, el sujeto aceptó que lo detuvieron en la estación Guelatao por conducir en estado de ebriedad.

“Me tenían en Guelatao, arriba del pinche tren cuando sí venía pedo, la neta sí, te lo confieso a ti”, dijo el trabajador en un video compartido en redes.

De acuerdo a una tarjeta informativa del STC en 2018, se presentaron problemas en los modos de conducción, por lo que se le pidió al conductor llevar a la vía alterna la unidad para ser revisado.

Indicó que el conductor presentaba aliento alcohólico, por lo que se le practicó una prueba de alcoholemia y personal jurídico inició el procedimiento correspondiente para determinar la sanción.

Aseguró que se efectúa “cotidianamente pruebas de alcoholemia a empleados de las diversas áreas de la institución, con el objetivo de detectar cualquier irregularidad en su personal”.

