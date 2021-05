Elecciones en Sonora: candidato de Movimiento Ciudadano denunció amenazas de muerte

René Zubiri, candidato a alcalde de Plutarco Elías Calles, Sonora; denunció amenazas de muerte (Foto: renezubiri.com)

A 11 días de que se lleve a cabo la jornada electoral del 6 de junio, otro candidato de Movimiento Ciudadano (MC) denunció haber recibido amenazas de muerte.

Se trata de René Zubiri, candidato a alcalde de Plutarco Elías Calles, municipio conocido como Sonoyta (ubicado entre el desierto de Sonora y la frontera con Lukeville, Arizona), por lo que ya interpuso una denuncia ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Ante esta situación, Movimiento Ciudadano exigió a las autoridades garantizar la seguridad de las y los candidatos en Sonora.

“Desde Movimiento Ciudadano alzamos la voz para decir que René Zubiri no está solo, y exigimos a las autoridades para que den con los responsables que atentan contra su vida, pero también contra la democracia y libertad de los ciudadanos”, enfatizó.

(Foto: Facebook Movimiento Ciudadano)

“Hoy más que nunca tenemos la oportunidad de defender las causas que encabezan mujeres y hombres libres; con miedo no se puede recuperar Sonora, por ello reconocemos la entereza y determinación de René Zubiri para continuar en el proceso electoral por amor a Sonoyta”, destacó la dirigencia del partido.

“A los ciudadanos pedimos cambiar el miedo por esperanza e ir a ejercer el voto, porque es la única manera de construir el presente y futuro de nuestros hijos. Movimiento Ciudadano seguirá alzando la voz y luchará por la paz de Sonora”, enfatizó el organismo político.

Por su parte y a través de un video publicado en redes sociales, Zubiri explicó que los ataques empezaron en páginas falsas desde donde se inventaron rumores de su trayectoria y sus posesiones, por lo que dio a conocer su título universitario además de presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.

Pero el pasado viernes, luego de denunciar que se fraguaba un presunto fraude electoral tras el envío de mil boletas de presidente municipal a una casilla especial, empezaron las llamadas con amenazas de muerte.

“Nos hemos preparado para esta oportunidad y vamos a defender a Sonoyta ante quien sea y de los mismos intereses políticos de siempre hasta donde tope”, dijo Zubiri.

En los últimos días, diversos candidatos de este partido político han sido amenazados o asesinados.

Abel Murrieta (Foto: Twitter@AbelMurrietaG)

El pasado 13 de mayo, el candidato a la alcaldía de Cajeme, también en Sonora, Abel Murrieta, perdió la vida tras ser baleado cuando realizaba un evento proselitista, entregando volantes y pegando calcomanías.

Abel Murrieta realizaba su campaña sin ningún tipo de escolta, a pesar de que había enfrentado a grupos delictivos y de narcotráfico durante su paso como Procurador General del Estado de Sonora.

Este martes 25 de mayo, otra candidata de Movimiento Ciudadano fue asesinada. Se trata de Alma Barragán, quien aspiraba a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato y había denunciado una “guerra sucia” en su contra por parte de la coalición PAN-PRD.

Alma Rosa Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano en Moroleón, fue asesinada a tiros mientras recorría el municipio de Guanajuato (Foto: Cortesía / MC)

En un video que circula por redes sociales, Barragán aseguró que no le tenía miedo a las amenazas e intimidaciones recibidas, como una denuncia anónima en contra por lavado de dinero, la cual, dijo, era completamente falsa.

“Vamos muy bien, tan bien que ya comenzó la guerra sucia en mi contra. Ya empezaron a atacarme con difamaciones. Hoy me enteré que tengo una denuncia anónima, por lavado de dinero, la cual es totalmente falsa y sin fundamentos. La afrontaré y saldré fortalecida. No tengo miedo, no me intimidan, me fortalece porque esto me corrobora que vamos en el camino correcto”, indicó en el clip.

“Vamos a seguir protegiendo a los candidatos”: AMLO

Foto: EFE/ José Méndez/ Archivo

Durante su conferencia mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lamentó el asesinato de la candidata de MC a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, Alma Barragán; al tiempo que aseguró que “se seguirá protegiendo a los candidatos”.

Al ser cuestionado sobre la ejecución de la candidata, López Obrador aseveró que los autores son “gente que quiere generar inestabilidad” en la jornada electoral.

“Es gente que quiere generar inestabilidad, sin duda es delincuencia organizada.. Esto se da en Guanajuato en donde hay mucha confrontación, lamentablemente, entre grupos y nosotros vamos a seguir dando protección… Vamos a seguir trabajando con los gobiernos de los estados, porque también debe saberse que estos delitos lamentables, corresponde atenderlos a las autoridades de los estados, son del fuero común.. Desde luego nosotros ayudamos en todo, estamos brindando protección a los candidatos que lo solicitan”, dijo.

El Jefe del Ejecutivo exhortó a la ciudadanía a no dejarse intimidar y salir a votar el próximo 6 de junio.

“Vamos a seguir protegiendo a los candidatos y decirle al pueblo que no debemos atemorizarnos, tenemos que participar y salir a votar. Muchas veces generan estos ambientes para que la gente tenga miedo y no participe y cuando hay abstención dominan los de la mafia de las elecciones ya sea la mafia de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco.. entonces lo mejor es votar, que nadie se quede sin participar”, finalizó.

