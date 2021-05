“Es por mucho nuestro mínimo histórico”: defunciones hospitalarias por COVID-19 en CDMX “están en los puntos más bajos”

(Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro)

El Director General de Tecnología e Inteligencia de la Ciudad de México, Eduardo Clark, informó que sigue bajando de manera importante el número de hospitalizaciones en la capital por COVID-19, de manera que el día de ayer hubo una reducción de 21 camas.

“Pueden ver que la tendencia (a la baja) se ha incrementado en su velocidad en las últimas dos semanas”, señaló al mostrar la gráfica que así lo demuestra.

Al momento hay 839 personas hospitalizadas en la capital mexicana: 537 en camas generales y 302 en camas que cuentan con ventilación mecánica para los pacientes más graves por la enfermedad.

Asimismo, las defunciones hospitalarias presentaron un decremento, “están en los puntos más bajos”, pues en los últimos siete días se ha reducido 19% con respecto a la semana previa, de modo que en la última semana hubo 139 muertes dentro de hospitales COVID.

(Gráfica: CDMX)

“Es por mucho nuestro mínimo histórico, inclusive un cuarto de lo que llegó a ser el mínimo histórico del 2020, en la segunda semana de septiembre, si no mal recuerdo”, estimó Clark.

Respecto a los contagios, también siguen una tendencia a la baja, de tal manera que en los últimos 15 días han sido ligeramente menos de 3,500 personas en 14 días que han salido positivas, que contrastan con los casi 62,000 que llegaron a ser el máximo en enero.

“Es decir, una reducción de prácticamente el 90% en el número de personas positivas identificadas a diario en la ciudad. Y, pueden ver, sigue la tendencia a la baja también en la última semana, con un poquito de menor velocidad, pero también porque tenemos menos personas positivas en general”, detalló.

Por otro lado, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, comentó que el sábado recibirá su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, conforme a su edad, apellido y alcaldía de residencia. Durante su habitual videoconferencia de prensa, la mandataria destacó que actualmente tiene 58 años de edad, por lo que le corresponde acudir este sábado y aseguró que hará fila en la unidad asignada, como cualquier otro ciudadano.

(Foto: CDMX)

“El sábado me tocará vacunarme, voy a ir como cualquier persona, con mi registro que ya tengo impreso y para poder hacer la fila que me corresponde y en el momento que me corresponde”, dijo.

De igual manera, aseguró que este 29 de mayo concluirá la aplicación de primeras dosis contra el virus para personas de 50 a 59 años de edad en las 16 alcaldías; en tanto que aún faltan tres demarcaciones por aplicar segundas dosis a adultos mayores de 60 años: Benito Juárez, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc.

Ante ello, la alcaldesa capitalina recordó que a partir del 5 de junio se concluirá la vacunación en estas alcaldías para adultos mayores, que son las restantes: 245,000 personas que requieren su segunda dosis de AstraZeneca.

“La octava semana apenas acaba de concluir y por eso estaremos aplicando en tiempo y forma a partir del 5 de junio y concluyendo adultos de 60 y más años ya con primera y segunda dosis concluida al 100%”, explicó.

(Foto: Gobierno de la CDMX)

Respecto al regreso de clases presenciales, descartó que se cancele como en otras entidades debido a que para el 5 de junio se prevé que ya estará vacunado, al menos con la primera dosis, el 40% de los adultos de la ciudad, y en esta condición, dijo, se considera que la entrada voluntaria a clases no representará un incremento en las hospitalizaciones por COVID-19.

“Es una condición en la que consideramos que esta entrada ‘voluntaria’, no representará un incremento en las hospitalizaciones. De cualquier manera y como lo hemos mencionado, el seguimiento epidemiológico se mantendrá todos los días”, dijo.

Aseguró que durante su recorrido en las instalaciones que llevan a cabo el programa “Tequio en las Escuelas”, maestros y padres de familias han mostrado el entusiasmo que tienen por el regreso a clases.

“He estado en diversas escuelas estos días, y hay entusiasmo por parte de los maestros, maestras y por parte, en general de los padres y madres de familia, en este contacto que consideramos importante entre los profesores y estudiantes”.

SEGUIR LEYENDO