Campaña de vacunación en Monterrey: registro, fechas y sedes para la aplicación de la segunda dosis a adultos mayores

Docentes y personal escolar ejercen presión en el sitio de la inyección luego de recibir una dosis de la vacuna china CanSino contra el COVID-19 durante una vacunación masiva en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en San Nicolás de los Garza, en las afueras de Monterrey, el pasado 27 de abril (Foto: REUTERS / Daniel Becerril/Archivo)

En Monterrey ya están listos para continuar la campaña de vacunación contra el COVID-19.

A través de un comunicado, el gobierno municipal informó que a partir de este lunes 24 de mayo, los adultos mayores de la ciudad podrán registrarse para recibir la segunda dosis, que se estará aplicando del 26 al 29 de mayo en el drive thru de la Arena Monterrey, y del 27 al 30 de mayo en las siguientes sedes:

* Parque España.

* Parque Aztlán.

* Universidad Valle de México, Campus Cumbres.

* Gimnasio Monterrey 400.

* Estadio de los Borregos del Tec MTY.

* Teatro Universitario en el campus Mederos UANL.

* Colegio Liceo de Monterrey.

Todas las unidades de vacunación operarán de 08:00 de la mañana a 16:00 de la tarde. En esta ocasión, decidieron cerrar la sede que se encontraba en la colonia La Alianza, porque registró muy baja afluencia al inicio de la campaña.

Según el gobierno de Monterrey, unos 138,000 adultos mayores obtuvieron la primera dosis, y ahora deberán programar una nueva fecha para aplicarse la segunda inyección.

(Foto: EFE/ Miguel Sierra)

¿Cómo registrarse y agendar una cita para la segunda dosis?

Los interesados cuentan con tres opciones para agendar una cita:

1. En línea:

Ingresando al sitio web registro.monterrey.gob.mx, disponible a cualquier hora del día.

2. Por teléfono, en horario de 08:00 a 16:00 horas, en las siguientes líneas de atención:

81 51 02 60 18.

81 51 02 60 19.

3. De forma presencial, en horario de 08:00 a 16:00 horas, en alguno de estos cinco puntos:

- Palacio Municipal.

- Parque Aztlán.

- Parque España.

- Unidad Deportiva Diego de Montemayor.

- Gimnasio Monterrey 400

- Sedes y horarios de vacunación

Una trabajadora de una escuela toma una foto después de recibir una dosis de la vacuna china CanSino contra el COVID-19, durante una vacunación masiva contra el coronavirus en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en San Nicolás de los Garza, en las afueras de Monterrey, México (Foto: REUTERS / Daniel Becerril)

En el momento de agendar la cita, el adulto mayor solamente deberá proporcionar su número de CURP. En conferencia de prensa, el alcalde de Monterrey insistió en que estos pasos son suficientes para obtener un lugar, fecha y hora de vacunación, sin que sea necesario volver a efectuar el registro del gobierno federal.

“No es necesario volver a realizar el registro federal. En la primera ocasión de vacunación se entregaron unas boletas en donde ya se realizó el registro para la obtención de la primera dosis. Con esa misma boleta al llegar a su lugar de vacunación recibirán la vacuna”, explicó el edil.

Agregó que lo más aconsejable es programar la fecha a través de Internet, pues es un proceso que dura unos dos minutos. No obstante, en la fase anterior, del total de 138,000 adultos mayores que acudieron a aplicarse el suero, 1,200 completaron el registro de forma presencial, por lo que no quisieron eliminar esta posibilidad, especialmente para aquellos que no cuentan en casa con Wifi o línea telefónica.

Para formar parte del proceso, se exigen los siguientes requisitos:

* Tener 60 años cumplidos o más.

* Identificación oficial del INE con domicilio en el municipio de Monterrey.

* Presentar comprobante de vacunación de primera dosis.

* En caso necesario podrá ser acompañado solo por una persona.

Nuevo León es una de las 15 entidades de México que se encuentra en color amarillo en el Semáforo de Alerta Epidemiológica, junto a Chihuahua, Nayarit, Tabasco, Campeche, Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Zacatecas, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Yucatán.

Quintana Roo por su parte continúa en naranja, mientras que el resto del país logró la luz verde.

