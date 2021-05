Elba Torres, candidata a Diputada Federal por Morena, negó uso electoral de la vacuna COVID-19

Una supuesta propaganda de Elba Torres solicitaba datos de los ciudadanos para otorgarles vacunas por votos (Foto: Twitter/@DraElbaTorres)

Elba Torres, candidata del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a diputada federal por el Distrito 2 de Aguascalientes, negó que dentro de su campaña se haga uso electoral de la vacuna contra la COVID-19.

Durante la noche de este 22 de mayo, el periodista Joaquín López Dóriga compartió la fotografía de un volante con la leyenda “Elba Torres te vacuna”, como parte de las propuestas para obtener un curul en San Lázaro.

El documento solicitaba nombre, dirección, teléfono, clave de elector y una copia de la credencial para votar de quien estuviera interesado. Además, realizaba la pregunta “¿Qué vacuna prefieres ponerte?” acompañada de los nombres de los biológicos utilizados, hasta ahora, en México: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Cansino y Sputnik V.

“Muy pronto alguien de mi campaña se pondrá en contacto contigo. Tú cuentas con tu vacuna y yo cuento con tu voto”, finaliza la supuesta iniciativa de la candidata morenista.

López Dóriga denunció en redes a la candidata morenista (Foto: Twitter/@lopezdoriga)

Ante esta información, Torres le respondió a “El Teacher” y compartió una publicación realizada en su cuenta de Facebook el pasado 18 de mayo para asegurar que se trataba de una guerra sucia en su contra. Además, acusó a sus adversarios de utilizar políticamente la salud de los ciudadanos.

“Amigas y amigos, quiero corroborarles que esta información es totalmente falsa. Pedimos a los adversarios que esta contienda electoral sea limpia y dejen la guerra sucia. No necesitan de esto para ganar si tienen buenas propuestas y sin cola que les pisen, no tienen por qué tenerme miedo; vamos en primer lugar en las encuestas. No se vale que utilicen políticamente la salud de las y los ciudadanos. ¡NO A LA GUERRA SUCIA! ¡MI COMPROMISO ES TU BIENESTAR!”, se lee en su perfil de Facebook.

Sobre este tema, el pasado 21 de mayo, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador en 2011 sí ha hecho uso indebido de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2.

Elba Torres aclaró que la información sobre la propaganda es falsa (Foto: Facebook/Elba Lorena Torres Díaz)

De acuerdo con lo manifestado por la institución de justicia, cuadrillas de militantes de Morena han solicitado la credencial de elector a diversas personas para crear padrones de beneficiarios, por lo que emitió una multa de 2,000 UMAs, equivalente a 179,240 pesos.

Cabe recordar que el 22 de marzo de 2021, los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) anunciaron que presentarían las denuncias correspondientes ante las autoridades electorales por este delito electoral.

El proyecto enviado señaló que las evidencias observadas, integradas por varios videos difundidos en redes sociales, se presencia a “cuadrillas de personas que portan ropa con el color y emblema de Morena” para ofrecer el registro a la ciudadanía interesada en “acceso o se beneficie de los apoyos emanados del gobierno federal”, como lo es la vacuna.

AMLO negó el uso electoral de la vacuna (Foto: Presidencia de México)

“Está prohibido por la normativa electoral, al mismo tiempo que genera confusión entre la ciudadanía y un impacto negativo en la formación de una opinión consciente e informada respecto a la titularidad, administración y otorgamiento de los programas sociales”, describe el documento oficial.

Ante ellos, López Obrador rechazó las denuncias realizadas por la oposición durante la conferencia matutina del pasado 23 de marzo, donde también indicó que habrá suficientes dosis para todos los habitantes de México.

“Nuestros adversarios siempre se quedan con las ganas de que quedemos mal, que nos vaya mal. No pueden porque trabajamos todos los días (...) Sólo decir que no somos iguales, no traficamos con la necesidad de la gente, tenemos principios, ideales.”, sentenció el presidente.

