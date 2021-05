“Soy adicto a los lujos del capitalismo”: la irreverente crítica de Ricardo Salinas Pliego hacia el socialismo

Ricardo Salinas Pliego se ha declarado en contra del Socialismo (Foto: Twitter / @RicardoBSalinas)

Ricardo Salinas Pliego, una de las personas más ricas en México, se ha declarado en contra del socialismo por las supuestas carencias que este sistema político acarrea en los países donde se instaura.

Debido a este posicionamiento, son recurrentes sus críticas a través de redes sociales, donde a través de publicaciones da a conocer su punto de vista, además de exhortar a sus seguidores a conocer sobre esta ideología.

En este sentido, durante las primeras horas de este viernes, el empresario y dueño de una de las televisoras públicas más importantes del país compartió una imagen para criticar al socialismo.

“Estoy muy viejo para vivir en socialismo. Soy adicto a los lujos del capitalismo como el papel higiénico, las 3 comidas al día, agua limpia, zapatos, ropa limpia y que mi perro sea mi mascota y no mi cena”, es lo que dicen las letras blancas superpuestas a un fondo de una fotografía de algún bosque.

Con una imagen utilizada en redes sociales, Salinas Pliego criticó al socialismo (Foto: Twitter/@RicardoBSalinas)

Su publicación visual estuvo acompañada del siguiente mensaje: “Hoy cierro el día con una frase que me encontré navegando por internet y que me pareció divertida y además ilustrativa... si les gusta, compártanla. #BuenasNoches”.

Entre las respuestas, algunos usuarios de esta red social lo criticaron por apoyar a Andrés Manuel López Obrador y por sus constantes ataques al Instituto Nacional Electoral (INE) luego de las decisiones tomadas para cancelar candidaturas y multar a integrantes de Morena.

Pero otros también pidieron que la frase fuera leída por el propio López Obrador para evitar la entrada de México a este sistema político, pues, dijeron, sólo genera odio contra los ricos y mayores precariedades entre las clases sociales.

Uno de los comentarios, realizado por un usuario identificado como Lic. Jorge Salazar Rodríguez, mencionó que la frase utilizada en la imagen fue dicha por el expresidente de Ecuador, Rafael Correa.

Muchos usuarios habían utilizado la misma frase para criticar a sus presidentes (Foto: Borja Suárez/Reuters)

Sin embargo, el equipo de verificación de Infobae México intentó rastrear el origen de las palabras y no encontró una fuente confiable para asegurar su procedencia, pues ha sido tan replicada que se encuentra en muchos comentarios contra presidentes y expresidentes latinoamericanos.

La lucha del dueño de las tiendas Elektra contra el socialismo ha tenido mucho tiempo. Por ejemplo, el pasado 25 de marzo, a través de su cuenta oficial de Twitter, el empresario mexicano, cuestionó y pidió congruencia a aquellos que se dicen socialistas, pero viven rodeados de lujos.

“Les quiero hacer una pregunta con esta imagen... yo todavía no entiendo cómo es eso de ser socialista y usar marcas de lujo, andar cenando en restaurantes carísimos y twittear desde sus iPhone 12 y odiar el capitalismo. Creo que por lo menos deberíamos ser CONGRUENTES ¿no?”, se lee en su cuenta oficial.

Salinas Pliego ha realizado constantes críticas a este sistema político y económico (Foto: Captura de pantalla / Twitter @RicardoBSalinas)

Además, el pasado 25 de noviembre de 2020 publicó en su blog personal un artículo titulado “Neocomunismo y otros mitos”, texto donde tilda al sistema socialista de ineficiente y de querer “repartir la miseria” entre las personas.

Su análisis partió de la lectura del libro Socialism: The Failed Idea That Never Dies, escrito por Kristian Niemietz. A partir del texto, mencionó que los socialistas actuales, a quienes señala como “neocomunistas”, son quienes aún mantienen viva la idea de un socialismo en el siglo XXI, aunque, para el empresario, siempre fracase.

A lo largo del artículo da ejemplos de países señalados por él de fracasar en su intento de instaurar un régimen socialista. Aunado a esto, mencionó que, durante dos décadas, estos gobiernos han amenazado las libertades individuales, además de pervertir la democracia.

SEGUIR LEYENDO