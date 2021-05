Los libros que debes leer según Ricardo Salinas Pliego, el tercer empresario más rico de México

Ricardo Salinas Pliego tiene un blog personal que abrió en 2008, y en el cuál expresa opiniones e ideas. REUTERS/Henry Romero

Con una fortuna de más de 12 mil millones de dólares, el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y TV Azteca, es el tercer hombre más rico de México. Sólo lo superan el magnate Carlos Slim Helú, quien tiene una fortuna de más de 55 mil millones de dólares, y Germán Larrea, quien se estima, tiene más de 27 mil millones de dólares.

Tiene diversos negocios, que abracan diferentes ramos, desde el entretenimiento y las telecomunicaciones, hasta las finanzas, y es uno de los pocos empresarios que lograron aumentar su fortuna durante el 2020, año en que comenzó la pandemia y afecto a miles de personas, pues antes tenía una fortuna de poco más de 11 mil millones de dólares.

El empresario millonario, tiene un blog personal en el que comparte ideas y puntos de vista de diversos temas. Comenzó con dicho blog en 2008, y hasta la fecha sigue activo, por lo que lleva más de 13 años existiendo.

Según la descripción del sitio, es un espacio de reflexión e intercambio de ideas. “El diálogo y la libre expresión son fundamentales para edificar una sociedad moderna”, se lee en el blog.

Es el tercer hombre más rico de México, solo por detrás de Carlos Slim y Germán Larrea. Foto: Twitter / @RicardoBSalinas

En este, Salinas Pliego también hace algunas recomendaciones, y entre ellas, están algunos libros que han formado la visión, tanto empresarial, como de su vida personal. Entre su biblioteca destacan libros de varias categorías, entre ellas “Economía y negocios”, “Historia y literatura”, “Desarrollo humano”, “Sociedad y medio ambiente”, así como libros sobre “Ciencia y tecnología”.

El último libro que recomendó en su blog fue la obra titulada “A Little History of Archaeology” (Un poco de historia de la Arqueología), del escritor Brian Fagan. En este libro, se narran, de forma entretenida, las historias de los grandes descubrimientos de la arqueología, y cómo estas impactaron en las creencias que se tenían sobre el desarrollo de la humanidad.

El libro traza la evolución de la arqueología, desde su aparición en el siglo XVIII, hasta nuestro días, exponiendo cómo a lo largo del tiempo se ha desarrollado una mayor comprensión del pasado gracias a las investigaciones que, en sus inicios, fueron impulsadas por diferentes científicos.

Otro de los libros que recomendó recientemente el empresario, fue “Why Liberalism Works”(Por qué funciona el liberalismo), del escritor Deirdre McCloskey. Este es una compilación de 50 ensayos en donde se responde la pregunta ¿Qué implica ser un verdadero liberal? desde varias perspectivas, como lo social y humano, hasta lo económico y político.

Otro de los libros de los que habla y recomienda a sus lectores, es “The Evolution of Everything” (La Evolución de todo), del escritor Matt Ridley. En el libro, el autor explica que la teoría de evolución de las especies de Charles Darwin, es solo un caso particular de una teoría más general sugerida previamente por Adam Smith y refinada posteriormente por Joseph Schumpeter al ser aplicada al mercado.

Entre sus recomendaciones, se encuentra un libro escrito por el fundador de la cadena de hamburguesas McDonalds. Foto: Instagram @marialauramedinadesalinas

Según Ridley, en su libro se explica que el poder de la evolución y la adaptación aplica a un amplio número de fenómenos sociales, como son: el gobierno y la política, la moral, la tecnología y, por supuesto, la economía y el sistema monetario.

En otra de sus recomendaciones, habla sobre el libro La mentalidad anticapitalista, de Ludwig Von Mises. Este libro trata sobre las supuestas razones detrás de las críticas a este modelo económico, sin el que, según Salinas Pliego, resulta imposible explicar la vida moderna.

Uno más de los libros, recomendación de Salinas Pliego en su blog, es Grindig it Out, The Making of McDonalds (Moliéndolo, la creación de McDonalds), escrito por Ray Kroc, fundador de la famosa cadena de hamburguesas.

El libro explica diversos conceptos relacionados con la complicada vida de los negocios, entre estos, la importancia de los valores en la cultura corporativa, los fundamentos del control absoluto de costos y gastos, la sistematización, el trabajo en equipo, mantener siempre una visión clara y los beneficios de una buena estrategia publicitaria. Se destaca el valor de la perseverancia.

