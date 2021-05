“Que quede en sus conciencias, cul*razos”: Chumel Torres arremetió contra vacunación del personal de Canal Once

Foto: Instagram / @ChumelTorres

La tarde de este 19 de mayo se desató la polémica en redes sociales luego de que Carlos Brito, director de Canal 11, diera a conocer que el personal del medio público fue vacunado el pasado 18 de mayo.

“Este martes inició la vacunación a personal de Canal Once TV (fecha determinada por orden alfabético). Nos contaron que el proceso fue ágil; fueron recibidos en IPN Zacatenco con todo y mariachi. 200+ personas del Once fueron vacunadas hoy”, escribió en su cuenta de Twitter.

La polémica surgió porque con la Estrategia Nacional de Vacunación no se han vacunado a todo el personal médico, público y privado, así como adultos mayores y docentes, por lo que los integrantes de una televisora del Estado no tendrían porqué ser inmunizados.

Algunas reacciones no se hicieron esperar. Entre ellas surgió una voz recurrente entre las críticas a las acciones realizadas por la Cuarta Transformación: Chumel Torres, el youtuber originario de Chihuahua.

(Foto: Twitter/@ChumelTorres)

A través de su cuenta de Twitter, el influencer compartió el tuit de Brito y mostró su descontento con el siguiente mensaje: “Vacunaron a Canal Once antes que a los médicos privados. Otra día en este puto infierno”.

Posteriormente aclaró que a todos quienes integran el medio de comunicación “Los metieron como docentes”, situación que lo dejó aún más enojado con la administración actual y les envió un mensaje: “Que quede en sus conciencias, culerazos”.

Finalmente, en una tercera publicación, el conductor del Pulso de la República compartió una captura de pantalla donde un usuario identificado como Dr. Franciso Moreno Sánchez dio a conocer que una enfermera del sector privado, de 53 años, falleció por COVID-19 a pesar de ser una “persona vulnerable”, pues padecía diabetes.

(Foto: Twitter/@ChumelTorres)

Ante este hecho, Torres le hizo una peculiar petición al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador para lograr la inoculación de todas las personas que trabajan en hospitales de México: “Denles programas en Canal Once a los médicos para que AMLO sí los vacune”.

Hasta el momento, Carlos Brito o Canal Once no se han manifestado respecto a la publicación o las críticas de periodistas, influencers y usuarios de redes sociales que se quejaron al conocer la noticia.

“¿De qué privilegios goza Canal Once? Faltan (por vacunar) médicos y enfermeras”, “Súper esencial el canal once. Más que los médicos particulares, los dentistas, los choferes de transporte público, las personas de limpieza, etc.”, “O sea, la verdad qué bueno que haya más gente vacunada, pero ¿por qué vacunan al personal de Canal Once y no a médicos privados?”, fueron algunos de los comentarios al respecto encontrados en redes sociales.

El influencer compartió la historia de una enfermera de 53 años que falleció por COVID-19 (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

Para este miércoles 19 de mayo, autoridades de la Secretaría de Salud (SSa) actualizaron las cifras de COVID-19 en el país. Hasta el momento, se tiene contabilizadas 16,173,646 personas vacunadas lo que representa el 19% de la población mayor de 18 años.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, dijo que las autoridades de salud tienen un registro de 11,131,624 personas inmunizadas con el esquema completo del medicamento, lo que refleja 69% del total de vacunados; el número de individuos con la mitad del esquema -es decir con una dosis de las dos que deberías recibir- es de 5,042,002 que es 31% de la cifra total de inmunizados.

Además, el epidemiólogo resaltó la importancia de los abastecimiento de las dosis que han llegado a México, ya que desde diciembre de 2020 a la fecha se tiene un registro total de 30,375,255 dosis recibidas.

SEGUIR LEYENDO