Obtuvo amparo el presunto agresor de la profesora de la UAMex que impartía clases en línea

Octavio "N", esposa de la victima y ex militante del PAN (Foto: Twitter/@huichol19)

A pesar de que Octavio “N”, presunto agresor de la maestra de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), solicitó este 20 de mayo para comparecer de manera voluntaria ante el juzgado del distrito judicial de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, ni él ni su defensa se presentaron.

Y es que durante la comparecencia se informó que el abogado y ex militante del Partido Acción Nacional (PAN) logró conseguir un amparo en contra de la imputación por violencia familiar en el juzgado segundo mediante la causa 377/2021.

Ante la noticia, un representante de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) pidió a la jueza que diera a conocer a la brevedad el desacato en el que incurrió Octavio “N”, por lo que solicitó que el juzgado que emitió el amparo fuera informado para posteriormente girar una orden de aprehensión por su inasistencia.

Sin embargo, al contar con un amparo, el imputado tiene a salvo su derecho para solicitar una nueva audiencia.

Qué ocurrió

Audio del momento de la agresión

El pasado 22 de abril, estudiantes de la docente denunciaron la agresión que sufrió la maestra, quien se encontraba impartiendo su clase de inglés de forma virtual debido a la contingencia de coronavirus (COVID-19).

La profesora de inglés del plantel “Ángel María Garibay” de la UAEMex (Prepa 5) ofrecía su clase en línea cuando se escuchó que una voz masculina interrumpe su clase: “¡Puta madre, me chingaste el puto botón. Mi computadora no me la agarras!”.

Ella, asustada, respondió: “Déjame cortar la clase, ya escucharon, ya escucharon”. Posteriormente se escucha un ruido, él grita “¡Carajo!”; ella responde llorando: “Ya voy, ya voy”, y él grita “No te vuelvas a meter”.

Fue cuando una de sus alumnas le preguntó “¿Se encuentra bien, maestra?”; pero ella ya no respondió y el video se cortó.

Tras la viralización del video en el que se escucha la agresión, el presunto violentador fue identificado por internautas como Octavio Alonso “G”, su esposo y miembro activo del PAN y egresado de la licenciatura de Derecho por la Universidad del Valle de Toluca.

Al ser golpeada, la docente pidió a su agresor que la dejara desconectarse de su clase (Foto: Archivo)

Al respecto, el ex rector de la UAMex, Alfredo Barerra Baca, indicó que la institución respaldaría a la víctima, quien pidió reservar sus datos personales.

Por más de dos semanas, alumnos de la docente de la materia de inglés realizaron colectas de víveres, dinero y la compra de una computadora para ayudarla, pues presumían que necesitaba apoyo económico.

El pasado 25 de abril, la docente presentó una denuncia ante el Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General de Justicia del Estado en contra de Octavio, su ex pareja.

De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, en su artículo 218, relativo a la violencia familia, precisa que “al integrante de un núcleo familiar que haga uso de la violencia física o moral en contra de otro integrante de ese núcleo que afecte o ponga en peligro su integridad física, psíquica o ambas, o cause menoscabo en sus derechos, bienes o valores de algún integrante del núcleo familiar, se le impondrán de tres a siete años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa y tratamiento psicoterapéutico, psicológico, psiquiátrico o reeducativo, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que se consumen”.

SEGUIR LEYENDO: