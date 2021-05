“Ponte vivo”: Quintana Roo refuerza estrategia contra COVID-19 ante repunte

Comunicado de Carlos Joaquín Gobernador del Estado de Quintana Roo (Video: Twitter / @CarlosJoaquin)

Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, reforzó la seguridad sanitaria en la entidad derivado de un nuevo rebrote de la pandemia de COVID-19, por lo que este martes 18 de mayo promovió las nuevas medidas que se reforzarán con sanciones más severas a quien las infrinja.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Joaquín González mencionó las cinco nuevas medidas que se aplicarán en el estado cuya fuente de recursos preponderantemente es la industria turística. Asimismo, hizo mención de las sanciones a las que podrían ser acreedores quienes desobedezcan las medidas.

“Se puede engañar a la autoridad, pero no se puede engañar al virus, es por ello que anuncio cinco medidas para contener el crecimiento de los contagios en los próximos días”, inició la advertencia en el video de su cuenta oficial de Twitter.

Nuevas medidas sanitarias por brote de COVID-19 en Quintana Roo (Foto: EFE / Luis Torres)

“Primero: la supervisión de horarios y de aforos será estricta y apegada al semáforo”

Al respecto, advirtió que de incumplirse este mecanismo en bares, hoteles y restaurantes habrá cierres, suspensiones y clausuras. Todo dependerá de la gravedad con la que se viole la medida.

“Segundo: Eventos como competencias, ferias, expos, congresos, exhibiciones tendrán que generarse en el contexto de burbuja sanitaria, en el que se debe de respetar aforo”

Señaló que todo aquel que ingrese a dichas actividades deberá mostrar una prueba de antígeno negativa de antigüedad no mayor a 48 horas. Y una vez que que ingrese al lugar se aplicará el protocolo de burbuja, es decir no podrá salir hasta concluido el evento.

Continúa la jornada nacional de vacunación contra el COVID-19 en México (Foto: Reuters / Edgard Garrido)

Asimismo, en materia vial, el gobernador de Quintana Roo por el PRI y PRD señaló restricciones tanto en circulación como en aforo de los vehículos que estén en la carpeta asfáltica de la entidad.

“Tercero: Habrá cierres de calles y se restringirá la movilidad en las principales avenidas. Se sugiere que estén atentos a los mensajes oficiales para información en este tema”

Bajo esta lógica, Joaquín González dijo que el transporte público estará vigilado para evitar nuevos brotes de SARS-CoV-2.

“Cuarto: El transporte público y privado será también monitoreado y ningún vehículo podrá superar el número de pasajeros permitido en el color naranja”

El gobierno de Quintana Roo insiste en las precauciones (Foto: Reuters / Edgard Garrido)

Finalmente, aseguró que no permitirá fiesta ni reuniones que estén en contra de la promoción de la medida de sana distancia, esto porque el romper esta medida incentiva los contagios entre asintomáticos.

“Quinto: Las reuniones sociales que son masivas serán sancionadas. No podemos arriesgarnos a convivencias que incumplen las medidas de sana distancia y ponen en riesgo a toda la población por el esparcimiento de unos cuantos”

El político insistió en recrudecer estas medidas para evitar regresar a un modelo de contingencia como el implementado durante la Jornada Nacional de Sana Distancia del 2020, donde la parálisis de actividades económicas mermó mucho los ingresos del sector productivo en Quintana Roo.

“Debemos de endurecer la postura para salvaguardar la salud y vida del mayor número de personas. Como les he dicho, no hay acción pequeña. Todo esfuerzo por fortalecer las medidas sanitarias se va a reflejar en nuestro semáforo, en la salud y en la economía”, reafirmó para promover un sistema no tan drástico en el turismo local.

Es así como el gobernador instó a la ciudadanía a reflexionar sobre la responsabilidad que tienen sobre ellos mismos y de cómo esto afecta a la comunidad entera.

“Estamos en un momento crucial y debemos entender que lo que cada quien hace, me afecta a mí, a mi familia y a todo mi entorno. Lo que hago, define lo que vendrá en el futuro para todos”, concluyó.

