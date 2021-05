Fake News: Desmintieron que incremento de hospitalizaciones por COVID-19 en Gran Bretaña sea de personas ya vacunadas

la publicación de origen fue un artículo publicado por el medio digital español El diestro y fue compartido aproximadamente mil 400 veces (Foto: Edgard Garrido/ Reuters)

Tras la difusión en redes sociales sobre la noticia en la que el gobierno británico “reconocía” personas ya vacunadas contra COVID-19 estaban muriendo y siendo hospitalizadas en Gran Bretaña, InfondemiaMX desmintió dicha afirmación.

“En redes sociales se difundió que el Gobierno de Reino Unido informó que el nuevo brote de contagios, hospitalizaciones y muertes por COVID-19 se debe a personas ya vacunadas. Sin embargo dicha afirmación es falsa, ya que el texto no corresponde a un documento oficial del gobierno británico sino a una proyección científica de la Universidad de Warwick”, apuntó la cuenta de Twitter.

Respecto a esto, AFP ahondó que la publicación de origen fue un artículo publicado por el medio digital español El diestro y fue compartido aproximadamente mil 400 veces, de acuerdo con la herramienta CrowdTangle. Además de que la información fue difundida a través de capturas de pantalla y posteado en otra página y entradas en Facebook y Twitter.

“El gobierno británico reconoce en un documento oficial que ‘el resurgimiento tanto de las hospitalizaciones como de las muertes está dominado por los que han recibido dos dosis de la vacuna’”: es el encabezado de la nota que se hizo viral y confundió a los lectores.

que es una proyección por parte de la Universidad de Warwick que plantea un posible escenario en caso de que surja una nueva ola de coronavirus en el país mencionado (Foto:Chamila Karunarathne/EFE)

El argumento principal recaía en un informe de la sede digital del Ejecutivo británico, no obstante aunque el informe es real, la interpretación que se le dio no fue la correcta, pues este no refleja lo que acontece en Reino Unido durante el momento en el que el análisis fue concluido (31 de marzo de 2021).

Sino que es una proyección por parte de la Universidad de Warwick que plantea un posible escenario en caso de que surja una nueva ola de coronavirus en el país mencionado. Asimismo, en este estudio se incluyó una síntesis dirigida a los científicos que colaboran con las autoridades sanitarias en la lucha contra la pandemia por COVID-19.

Cabe señalar, que a finales de febrero, Boris Johnson, el primer ministro británico informó a la población la reapertura de las actividades económicas en Gran Bretaña. Entre las que comercios y terrazas pudieron abrir sus puertas desde el pasado 12 de abril, se permitieron las reuniones en casa de máximo seis personas desde el 17 de mayo y se dio la autorización para que aquellos que lo desearan pudieran irse de vacaciones al extranjero.

Fue ante este panorama, que la Universidad de Warwick, la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) y el Imperial College emitieron recomendaciones a principios de abril en el informe citado, pues consideraron que dicha ruta podría conllevar a una tercera ola de coronavirus.

se destaca que sólo es una posibilidad y no un hecho que en efecto esté ocurriendo: “Todos los escenarios de estos tres grupos llevan a una tercera ola diferente (Foto: Dado Ruvic/Reuters)

“El aumento tanto de hospitalizaciones como de muertes está dominado por aquellos que han recibido dos dosis de la vacuna, que suponen el 60% y 70% de la ola respectivamente. Esto puede atribuirse a los altos niveles de inyecciones de la vacuna en los grupos de edad de más riesgo, de modo que los fallos en la inmunización tienen más peso en las formas graves de la enfermedad que las personas no vacunadas. Esto se examina más adelante, en los párrafos 55 y 56”, destaca el fragmento que se volvió viral en redes sociales.

Sin embargo, en un párrafo anterior a ese, se destaca que sólo es una posibilidad y no un hecho que en efecto esté ocurriendo: “Todos los escenarios de estos tres grupos llevan a una tercera ola diferente; hay una incertidumbre importante tanto en el tiempo como en la escala del pico [de contagios]”

Pero en todo momento se abunda en que “esto no es resultado de la ineficacia de las vacunas” y que “el mantenimiento de las medidas básicas para reducir la transmisión una vez se retiren las restricciones tendrá el efecto casi seguro de salvar numerosas vidas y minimizar la amenaza para la capacidad hospitalaria”.

