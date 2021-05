“Cuando haces fiesta y nadie va”: los memes del plantón a Samuel García en el debate de candidatos por Nuevo León

(Foto: Twitter/@LeoPaniagua11)

Luego de que Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, fuese el único en acudir al debate organizado por el periódico El Norte, de Grupo Reforma, internautas desataron una ola de memes y burlas, pues sus adversarios Clara Luz Flores, de Morena; Adrián de la Garza, del PRI; y Fernando Larrazábal, del PAN rechazaron de última hora acudir al encuentro.

El día de ayer, en punto de las 19:00 horas, el moderador del debate, Jorge Meléndez, dio la bienvenida a los presentes, a la audiencia digital y al único participante del encuentro, dando a conocer que a través de cartas, los abanderados faltantes habían anunciado, 20 minutos antes del comienzo del acto político, que no acudirían, a pesar de haber confirmado su asistencia desde mediados de abril.

Los tres candidatos ausentes acusaron al medio de ser “manipulador”, “falto de objetividad” y de favorecer al candidato de Movimiento Ciudadano.

Adrián de la Garza Santos, de la coalición “Va Fuerte por Nuevo León”, publicó un video en redes sociales en el que explica las razones por las cuales decidió no participar en el debate; expresó que el medio había dejado de ser “imparcial” para convertirse en un grupo que lo que hace es “manipular y controlar intereses políticos”.

El priista cuestionó las encuestas de El Norte, pues muestran “datos que difieren mucho de la realidad” y reiteró que se abstenía de acudir a la cita porque “no es un espacio objetivo para el intercambio de ideas” y que prefería invertir su tiempo compartiendo sus propuestas y escuchando las necesidades de la gente.

Por su parte, Clara Luz Flores Carrales, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León (Morena, Verde, PT y Nueva Alianza), anunció con una carta que se abstenía de participar en el encuentro al considerar que no sería “evaluada con objetividad”, debido a las diferencias que el medio tiene con el partido que la postula.

“En este momento, no existen las condiciones para que mi participación sea evaluada de manera objetiva, ya que es pública y abierta la diferencia de su casa editorial frente a las políticas y posturas de uno de los partidos que integran la coalición que me postula como candidata”, se lee.

Finalmente, Larrazábal Bretón, de Acción Nacional, también envió una carta al medio para señalar que acudirá a sus invitaciones sólo “cuando haya piso parejo”.

“Por convicción, decidí no ir al debate de un medio de comunicación que ha tenido tendencia favorable hacia una de las oposiciones políticas”, escribió en una publicación y en seguida colocó un link de una transmisión en vivo por Facebook “Por aquí podemos platicar”.

Cabe mencionar que el objetivo de este encuentro ciudadano era que los candidatos hablaran de algunas de sus propuestas y que se hicieran preguntas entre sí, todo con la presencia de los consejeros editoriales y audiencia virtual.

No obstante, sólo Samuel García contestó sus respectivas preguntas, además de manifestar que

sus adversarios no tienen algo qué ofrecer y han sacado lo peor de ellos al no asistir a encuentros ciudadanos y no poder con las protestas.

Estos son algunos de los memes que se generaron después del encuentro:

