AMLO reproduce a Joan Serrat en la “mañanera”

Video: Gobierno de México

“Santa Rita, Rita, Rita. Lo que se da no se quita”, fue la estrofa con la que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, evocó la canción “Disculpe, señor” del cantante español, Joan Manuel Serrat, para hablar de la pobreza en México durante la mañanera de este miércoles.

El mandatario hizo referencia al tema tras ser cuestionado sobre las demandas de la comunidad campesina de Santa Rita Tlahuapan cuyos ejidatarios se han manifestado en las últimas semanas para exigir el pago de sus terrenos usados en la construcción de la carretera México-Puebla.

De acuerdo con los testimonios brindados al periodista, el cheque con el cual la Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT) indemnizaría las tierras por donde cruza la autopista fue emitido a nombre de un comisario ejidal “que ha comentado muy puntualmente, ‘ustedes ya robaron, permítanme robar a mi’”.

Por ello, solicitó al mandatario que sea el Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, quien atienda directamente las demandas o, de otra manera, el mismo presidente instara personalmente a alguien más para resolverlas: “Es beligerante, uno se siente mal de ver como las autoridades son sordas a las demandas de gente humilde”, señaló.

(Foto: Twitter @reportetex)

Ante la denuncia, López Obrador aseguró que Barbosa Huerta atenderá a los campesinos directamente, no obstante, señaló que el Gobierno Federal también intervendrá en su resolución: “Le tengo confianza al Gobernador de Puebla. Él es de origen campesino, viene de un pueblo cercano a Tehuacán; viene de abajo”, expresó.

Asimismo, el mandatario aprovechó la ocasión para rememorar el vínculo tan significativo que él guarda con el pueblo de Santa Rita Tlahuapan; conexión que le recordó a la pieza de Serrat, “Disculpe señor”.

“No se me va a olvidar Santa Rita. Ahí me quedé a dormir cuando el éxodo por la democracia y caminé de Santa Rita, con lluvia, hasta cerca de Chalco. Nos quedamos a dormir en Ixtapaluca, 36 kilómetros. (...) En 1991. Y ahí la gente, en Santa Rita, nos dio posada, nos dieron alimentos, agua, pero no sólo eso, sino aserrín para el bóiler y podernos bañar con agua caliente. (...) Gente muy buena, muy solidaria, muy fraterna.”, relató.

(Foto: Presidencia de México)

Cabe recordar que esta no es la primera ocasión que López Obrador evoca alguna pieza musical de Joan Manuel Serrat - y de cualquier artista en general, pues es asiduo a acompañar sus mañaneras con variedad de canciones.

En diciembre del 2020, López Obrador informaba acerca de la baja en la movilidad en la Ciudad de México, destacando que la estrategia para enfrentar al COVID-19 estaría enmarcada en la libertad y no en el autoritarismo.

“Agradecerle mucho a la gente de la ciudad. Sin el autoritarismo. De manera voluntaria. En todo el país la gente ha estado a la altura de las circunstancias. En la ciudad lo mismo y se está demostrando.”, mencionó.

Posteriormente, el mandatario recurrió a un fragmento del poeta español, Antonio Machado, para enfatizar en la importancia del pueblo; texto que dio pie a la pieza “Para la libertad” de Miguel Hernández, interpretada por Joan Manuel Serrat.

Video: Gobierno de México.

Poco después, en ese mismo mes, conmovido por la impactante noticia del fallecimiento del cantautor mexicano, Armando Manzanero, AMLO interrumpió su conferencia de prensa para recordar al artista y su trayectoria.

“Es algo muy triste. Don Armando Manzanero es un gran compositor, lo mejor del país; además de un hombre sensible también en lo social.”, recordó el mandatario.

Seguido de ello, solicitó reproducir el éxito de Manzanero para despedirlo, no sin antes exhortar a los mexicanos a recordar al cantautor con cariño. De esa manera, “Adoro” sonó en la conferencia matutina.

SEGUIR LEYENDO: