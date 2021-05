Vicente Fox presumió su décimo doctorado honoris causa y se burló de AMLO: “¿Cuántos el populista?”

(Twitter: @VicenteFoxQue)

El expresidente de México, Vicente Fox Quesada (2000-2006), presumió a través de redes sociales el más reciente de los doctorados honoris causa que ha recibido. En esta ocasión fue la Universidad de Miami la institución que se lo entregó. Y aprovechó también la oportunidad para restregarlo a los partidarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, indicando que el lleva ya 10 de esos reconocimientos, “cuántos el populista??”, refirió.

“Hoy tuve el privilegio de recibir un certificado honoris causa por parte de la @univmiami, además acompañe a todos los estudiantes en su ceremonia de graduación y brindarles unas palabras en esta nueva etapa, los jóvenes son el futuro del mundo y necesitamos de su liderazgo”, indicó Fox en su cuenta de Twitter.

Dicho evento tuvo lugar el pasado 13 de mayo en Miami, Florida. Entonces, tras compartir ese tuit en el que dedicó un mensaje a los graduados de esa ocasión, empezó a recibir una serie de mensajes negativos, la mayoría en a alusión a su gestión al frente del país.

Y a raíz de eso, Vicente Fox publicó un tuit más en el que hizo una comparación entre él y Andrés Manuel López Obrador.

“Lleva 10 el ‘presidente neoliberal’ Cuantos el populista?? Marcador: 10. a. 0″ (sic).

En otra de las reacciones en contra del actual presidente mexicano, Fox Quesada arremetió en su contra luego de que AMLO rechazara la petición del político, Diego Fernández de Cevallos, de realizar una audiencia en Palacio Nacional.

“Recíbelo!!! No le saques!! A que le tienes miedo?? ‘Ay, nanita’, dice AMLO sobre petición del ‘Jefe’ Diego para recibirlo en Palacio Nacional” (sic), escribió Fox en su cuenta oficial de Twitter.

“No pos’ ay nanita”. Esa fue la respuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando le una reportera, en su habitual conferencia matutina, le mencionó que el político veterano Diego Fernández de Cevallos exigió ser recibido en Palacio Nacional para hacer valer su derecho de réplica, ante los señalamientos del mandatario que lo acusaban de financiar a grupos opositores a su gobierno.

Eso luego de que el ex aspirante presidencial publicó a través de su cuenta de Twitter una carta hacia López Obrador, en la que reclama que durante la mañanera, lo haya vinculado con un grupo opositor a su administración que supuestamente recibe fondos de gobierno estadounidense.

El “Jefe Diego” también le reclamó, a través de un escrito que publicó en su cuenta de Twitter, el haberlo relacionado en “una maniobra ilegal e inmoral” para facilitar la devolución de “miles de millones de pesos de impuestos” para beneficiar a una empresa refresquera.

Entonces el político retó al presidente a que lo invitara a Palacio Nacional, a fin de que el mandatario le muestre las pruebas que sustenten tal acusación, y que el ofendido pueda responder ante ellas. Fernández remató señalando que, de no aceptar tal reto, AMLO “resultará simplemente un difamador cobarde”.

López Obrador se limitó a contestarle el pasado 13 de mayo, en tono irónico, que acudiera para aclarar si fue cierto que fungió como abogado de la empresa Jugos del Valle.

“Que diga si es cierto o no, como sostienen los abogados, que ellos estaban solicitando, tanto la empresa como el abogado, que les devolvieran el IVA, entrando el gobierno de Vicente Fox. Que diga si es cierto o no que sin que se terminara el juicio llegaron a un acuerdo administrativo, sin que se concluyera el proceso. Que diga si es cierto o no que el acuerdo significó recibir miles de millones de pesos. Que diga si es cierto o no que por esa devolución del IVA a Jugos del Valle descontaron participaciones federales a los estados. Que diga si es cierto o no que él utilizó sus influencias y que nos diga por último de cuánto fue el ‘moche’, cuánto ganó por ese asunto”, indicó el mandatario.

“Es público y notorio que tenemos diferencia”, señaló López Obrador, “si él dice que lo que yo estoy diciendo no es cierto, él estaría en su derecho de denunciarme, pero yo no digo mentiras, tengo las pruebas”.





