El gobierno de AMLO desprecia a las mujeres, aseguró Margarita Zavala rumbo a su diputación por el PAN

Margarita Zavala se lanzó cintra la 4T en búsqueda de una diputación (Foto: Cuartoscuro)

Margarita Zavala, aspirante a una diputación federal por el PAN, realizó numerosas críticas a la administración de Andrés Manuel López Obrador, y una de las que más destacó fue que la 4T desprecia la temática en torno a los derechos de la mujer.

En una entrevista para la agencia de noticias EFE, la esposa del ex presidente Felipe Calderón señaló los propósitos que pretende alcanzar cuando llegue a la diputación que busca en representación del distrito 10 de la Ciudad de México, el cual corresponde a la alcaldía Miguel Hidalgo.

Cabe señalar que inicialmente, Zavala Gómez del Campo buscó participar en la contienda electoral del 2021 con la creación de un nuevo partido político, México Libre; sin embargo, el registro fue denegado por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y después ratificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de tal razón que regresó al Partido Acción Nacional (PAN) para desplazar a Morena de la demarcación.

Margarita Zavala anda de campaña por la Miguel Hidalgo (Foto: EFE / José Méndez)

Esto porque en la actualidad, Javier Hidalgo, diputado federal por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) busca la reelección por este distrito. Cabe resaltar que la popularidad de Hidalgo está ligada a las zonas populares de la alcaldía, como Tacubaya u Observatorio, mientras que la de Zavala está en las zonas exclusivas, como Chapultepec o Polanco.

En tanto, la ex primera dama resaltó que no puede descansar de la política y el ejercicio de este poder contra el sexenio de López Obrador por su convicción nacionalista.

“Todos hemos dejado muchas cosas porque hay un fin superior que es nuestro país. El objetivo es que los grupos facciosos que han decidido romper el orden constitucional y el derecho no tengan la mayoría absoluta”, aseguró.

En caso de ganar las elecciones del 6 de junio, Margarita Zavala señaló que tratará de paliar los signos más alarmantes que podrían atender su quehacer legislativo.

Una de las zonas populares de la Miguel Hidalgo es Tacubaya (Foto: Cuartoscuro)

“El tema de la inseguridad se ha elevado enormemente. También la necesidad de reactivación económica y la enorme pérdida de empleos porque tuvieron que cerrar muchas micros y pequeñas empresas”, señaló para la agencia. Aunado a esto, aseguró que no es bueno para la democracia la existencia de un partido hegemónico. “No podemos dejar que un solo grupo mande. Por eso es tan importante ganar la mayoría absoluta en el Congreso”.

En cuanto al manejo de la pandemia también refirió que las cosas se hicieron mal y que parte de esto se debe a la falta de pruebas de detección del COVID-19. “Llevamos un año y cacho de hablar de muerte, de enfermedad de contagios, de malos manejos, de falta de pruebas y hemos sido muy mal informados”.

Y finalmente aseguró que el gobierno del presidente tabasqueño no ha logrado frenar la violencia contra la mujer y que ella, gracias a su condición, puede conectar más fácil con este demográfico.

Margarita Zavala asegura que la 4T no representa a las mujeres de México (Foto: Presidencia de México)

“Con las mujeres tengo un contacto quizás mayor. Hablo de la violencia contra las mujeres y el desprecio que ha tenido el Gobierno con las mujeres”

Cabe recordar que el caso de Margarita no es el único de gente cercana a Felipe Calderón que buscará algún cargo de representación popular en las elecciones de este año.

Francisco Ramírez Acuña, ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob); Roberto Gil Zuarth ex secretario particular de Calderón; Ana Teresa Aranda, ex directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF); Juan Miguel Alcántara, ex subprocurador de la república; y Jorge Zermeño, ex presidente de la Mesa Directiva Cámara de Diputados por el PAN tuvieron ofertas similares.

