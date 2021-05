Carlos Urzúa, ex secretario de Hacienda, negó que la cancelación del NAIM haya costado 113,000 millones

El ex secretario de Hacienda renunció en 2019 (Foto: Cuartoscuro)

Uno de los temas que persiguen al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), cuyo costo sigue estando en tela de juicio para la mayoría de los mexicano.

Pero no sucede así con el ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías, quien no solo refirió que la modificación de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) se estableció un cambio infundado de 331,000 millones a 113,000 millones de pesos, también asegura que el gobierno podría verse obligado a reducir presupuesto si quiere que el Aeropuerto Benito Juárez siga funcionando.

En una columna publicada en El Universal, Urzúa recuerda que el aeropuerto de Texcoco estaba a cargo de una buena cantidad de empresas mexicanas, pero que su cancelación tuvo enormes repercusiones económicas.

“Con el mero anuncio, la contribución de la inversión privada a la producción nacional comenzó a descender de manera significativa y ahora, tras la pandemia y la contrarreforma en materia energética, está en su nivel más bajo desde un cuarto de siglo”, escribió.

Explicó que los costos de cancelación modificados por la ASF estaban infundados (Foto: Cuartoscuro)

Además, señala que otras consecuencias negativas son los costos financieros, de traslado en la ampliación y el uso del aeropuerto que López Obrador construye en Santa Lucía. “Lo anterior es admitido por todos, eso es ya cosa juzgada”, señala antes de entrar de lleno en el tema del costo de la cancelación.

Luego de que se diera a conocer la auditoría de la cancelación. El presidente de México aseguró que la ASF estaba equivocada, por lo que se realizó un revisión que redujo los números de 331,000 a 133,000 millones de pesos.

“Los cálculos que están atrás de esa reducción son infundados”, asegura Urzúa, quien para justificar su argumento poso como ejemplo los bonos relativos a 10 y 30 años.

Estos fueron emitidos en 2017 por 6 millones de dólares. Tenían el objetivo financiar la obra y estaban garantizados por los ingresos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), es decir, el monto que pagan los viajeros en los aeropuertos y que “eventualmente pagarían en el nuevo”.

“La cancelación del proyecto en 2018 puso en un limbo legal a esos bonos y en pie de guerra a los tenedores de ellos”, señaló el ex funcionario de López Obrador.

Aseguró que el gobierno tuvo que recomprar a un costo elevado de 1,800 millones de dólares y aumentar las garantías de los tenedores de bonos hasta 4,200 millones de dólares para evitar consecuencias legales. Montos que la ASF y la Secretaría de Hacienda no habrían incluido en la auditoria que modificó el costo de cancelación.

Carlos Urzúa renunció como secretario de Hacienda por discrepancias con el gobierno de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Hasta ahora, asegura, el pago de esos bonos esta garantizado por el TUA del Benito Juárez y otros aeropuertos, pero esos ingresos son utilizados por las empresas para el mantenimiento, remodelación y extensión de las instalaciones aeroportuarias. “¿Para qué usan el TUAs todos los aeropuertos del mundo?”, cuestionó.

Las implicaciones de la cancelación, y la obligatoriedad del pago de estos bonos, podrían hacer que el gobierno reduzca el presupuesto de otros rubros de inversión para mantener la operación del aeropuerto . “Si hay pues un costo extra”, finalizó Urzúa. “Además de que ahora lo pagamos todos y no solo los viajeros”.

Carlos Urzúa fue secretario de Hacienda de AMLO hasta que renunció el 9 de junio del 2019. En una carta publicada en sus redes sociales explicó que “hubo muchas” discrepancias en materia económica , algunas de ellas, detalló, “porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”.

