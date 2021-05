Cae otra de Morena: Tribunal Electoral retiró a candidata que buscaba la reelección en congreso de NL

Mariela Saldívar Villalobos fue bajada de la competencia a una diputación local en Nuevo León (Foto: Twitter / @Marielasvmx)

Mariela Saldívar, candidata por Morena a la diputación local del Distrito 08 de Nuevo León, fue bajada definitivamente de la contienda electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), motivo por el cual alzó la voz y se autoproclamó como “una amenaza en el sistema”.

Tras la resolución del tribunal, Saldívar Villalobos subió este sábado 15 de mayo un video a sus redes sociales en el que se pronunció contra el sistema electoral que se confabula en favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano (MC).

“Soy una amenaza en el sistema y no me quieren en el Congreso de Nuevo León”

TEPJF canceló candidatura de diputada local en NL (Video: Twitter / @Marielasvmx)

Ante la negativa de su candidatura, promovida a través de una denuncia presentada por parte del Partido Acción Nacional (PAN), la ex militante del partido naranja señaló que ella encabeza reclamos sociales y no partidos, por lo que la lucha continuará.

“Pero no nos vamos a dejar, porque las luchas que yo encabezo no son mías, son de la ciudadanía, que está harta del tráfico, de la contaminación, de la depredación de las áreas verdes, de la desigualdad, de la pobreza, de tener gobiernos omisos, rateros e indolentes”

En cuanto al planteamiento de la forma de hacer política a de manera tradicional, refirió que su representación ciudadana existe porque la gente “quiere vivir mejor y que quiere soluciones”.

Respecto a la ventaja que representa Samuel García y MC en la entidad en las preferencias del electorado, la ex contendiente distrital dijo que no sería óptimo votar por la frivolidad y por candidatos que no tienen la capacidad de resolver los problemas ciudadanos.

“Tampoco podemos caer en nuestro enojo de llevar al poder a personas frívolas, machistas que están compitiendo por ego y que no tienen esta actitud de servicio y capacidad de resolver los problemas que tenemos hoy como sociedad”, declaró.

De acuerdo con el TEPJF, Saldívar Villalobos no se separó a tiempo de la bancada con la que llegó al puesto al que se pretende reelegir. Es decir, ella se separó de Movimiento Ciudadano después del tiempo constitucional para pasarse a Morena y competir por el cargo de reelección.

Samuel García va arriba en las encuestas de Nuevo León (Foto: Reuters / Daniel Becerril)

Esto por que en la Fracción II del Artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se estipula que para poder contender por la reelección bajo otro partido u organización local se debe de realizar el cambio antes de la mitad de su ejercicio en el cargo de representación.

“La postulación deberá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato”, dice la constitución.

Esto quiere decir que para que Saldívar Villalobos pueda contender para la reelección debió de cambiar de bancada hace año y medio; sin embargo, ella reniega su adherencia a cualquier otro partido previo a Morena, por lo que calificó de arbitraria esta decisión.

Esta determinación del Tribunal Electoral suma a las previas tomadas contra el partido de Andrés Manuel López Obrador y sus aliados políticos: Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Encuentro Solidario (PES).

Raúl Morón Orozco con Alfredo Ramírez Bedolla (Foto: Twitter / @AlfredoEsMorena)

Otros grandes casos de candidaturas que bajaron fue la de Félix Salgado Macedonio, quien contendía por la gubernatura de Guerrero, y de Raúl Morón Orozco, quien participaba en el proceso electoral por Michoacán.

Ambos casos fueron señalados tanto por el Instituto Nacional Electoral (INE) como por el TEPJF por irregularidades fiscales en el proceso de precampaña, dando la baja definitiva en abril de este año.

Otro a quien bajaron fue a Pedro Carrizales “El Mijis”, quien le fue negada una diputación plurinominal por no pertenecer a un pueblo indígena, tal y como él había referido en su registro; sin embargo, este caso contrasta con el de Raymundo Bolaños Azocar, candidato del PAN que se registró para cubrir la cuota de representación indígena.

Ante el señalamiento público en redes sociales por parte del historiador y presentador de noticias en La Octava, Hernán Gómez, el militante del PAN no ha especificado a cuál comunidad indígena se auto adscribe, pues en México existen 68 pueblos originarios, mismos que cuentan con su propio idioma, usos y costumbres. Y las autoridades electorales no se han pronunciado en contra, a pesar de que el aspecto del candidato sea blanco y barbado.

