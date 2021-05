“Ya está chocheando”: así explicó Diego Fernández de Cevallos la salud mental de AMLO ante los rumores de su reelección

Diego Fernández de Cevallos es uno de los asiduos críticos de López Obrador (Fotos: Cuartoscuro)

Diego Fernández de Cevallos, ex candidato presidencial en México, volvió a entrar en controversia con el actual ejecutivo del país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por su respuesta a los rumores de reelección que han incrementado en las últimas semanas.

“López Obrador dijo hace 2 días que ya está chocheando”, recordó el panista en su cuenta oficial de Twitter. Además, compartió el video de la conferencia matutina, donde el presidente dijo: “No, ¿Qué no ven que ya estoy chocheando?”, como respuesta a las presuntas solicitudes populares para extender su mandato.

A partir de estas declaraciones, Fernández de Cevallos recalcó el significado de la frase en sus redes sociales. “Según el diccionario: (significa) que tiene debilitadas sus facultades mentales, que actúa alelado y que padece demencia senil”, explicó.

Además, aseguró que los funcionarios del gabinete no deberían ignorar este tema para mitigar su intervención en el tema. “No pueden eludir su responsabilidad volteando a otro lado, quesque porque la Virgen les habla”, escribió.

La solicitud del ejecutivo sobre extender la presidencia de Arturo Zaldívar en la SCJN generó la teoría de que buscaba extender su presidencia (Foto: Presidencia de México)

El integrante del Partido Acción Nacional (PAN) ha cuestionado la salud mental del presidente en otras ocasiones. A inicios de abril, utilizó las redes sociales para hacer hincapié en que el tabasqueño negaba la publicidad de sus estudios médicos.

““López Obrador se ha negado a publicar sus estudios médicos. ¿Usted cree que pueda presentar un dictamen psiquiátrico que acredite su salud mental? Es pregunta”, cuestionó públicamente.

El debate sobre la reelección de AMLO ha sido uno de los temas más controversiales de su administración por los constantes rumores la posible extensión de mandato. Sin embargo, hasta ahora el mandatario ha negado tener esas intenciones.

Las incógnitas sobre el tema incrementaron en las últimas semanas cuando el ejecutivo presentó una propuesta para ampliar la presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Desde el punto de vista de varias figurar públicas como Carlos Loret de Mola, este habría sido un “experimento” encaminado a la respuesta de una posible reelección del tabasqueño.

En otras ocasiones, el "Jefe Diego" ha cuestionado la salud mental del mandatario (Foto: @DiegoFC / Twitter)

“Ya escuché que si se amplía el periodo de la Suprema Corte es porque yo quiero reelegirme, que ya es un ensayo general , un prólogo, una introducción a mi propósito de relección. No, yo no soy como ellos, como los que han acariciado siempre este propósito de reelegirse”, contestó López Obrador a los cuestionamientos.

Hasta ahora, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los periodos presidenciales son de seis años, sin posibilidad de reelección, por lo que el mandato de López Obrador terminará en 2024.

Yo termino mi mandato, que por cierto la gente no sabe que voy a tener dos meses menos que los otros presidentes, porque no voy a terminar a finales de noviembre, voy a terminar a finales de septiembre, o sea, son dos meses menos que los otros presidentes, pero si así lo decide la naturaleza, el creador, el pueblo, es hasta ese día, nada más, y me jubilo, me retiro por completo de la actividad pública, de la actividad política.

Me voy a Palenque a escribir, eso si, voy a escribir un libro que me va a llevar tiempo sobre el pensamiento conservador, porque tengo que tener una ocupación”, explicó el ejecutivo mexicano.

