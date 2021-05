“Aunque haya gente muy amargada en Twitter que le moleste que yo regale mi dinero”: Ricardo Salinas Pliego anunció que daría otro premio y desató polémica

(Foto: Archivo)

A pesar de las controversias que ha generado por “regalar dinero”, el empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego, anunció una nueva dinámica que “contagiará las ganas de ayudar” a los afiliados al banco del que es dueño y que reciben remesas de Estados Unidos.

“Estuve pensando cómo contagiarle a más gente las ganas de ayudar. De hacer algo por el otro y por México (aunque haya gente muy amargada en twitter que le moleste que yo regale mi dinero, les dicen SABINOS BERMANOS ) Así que se me ocurrió algo.

‘Voy a “mejorar’ la promoción de @BancoAzteca para clientes que reciben envíos de $ de EUA en su APP. Les voy a DUPLICAR su premio de $100,000 con 1 condición: Que con ese dinero le AYUDEN a alguien más. ¡Si ayudas, todo se te multiplica!. ¡Hagamos una #cadenadefavoresGS!”, declaró en su cuenta oficial de Twitter.

El premio al cual el magnate hace referencia es aquel que el banco anunció, en donde los usuarios que ocupen su aplicación móvil para cobrar sus remesas participarán para ganar uno de los cinco premios de 100 mil pesos semanales y “depositados en el momento en su cuenta”, según Salinas.

Y a pesar que esta publicación no se convirtió en una gran controversia como en otras ocasiones, algunos internautas sí expresaron su inconformidad con la inciativa del magnate, sin embargo, éste no se pronunció al respecto de ellas.

“Nadie se molesta de que regales unos centavos de tu dinero, lo que molesta a todos es tu manera de defender al gobierno corrupto e inútil.”, escribió uno.

“Por ejemplo cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales Don Ricardo !!! El dar empleos no justifica evadir impuestos Que se siga divirtiendo por tierras Europeas”, expresó uno más.

“No te confundas mi estimado, no confundas lo amargada que engañada, sabemos la mayoría de nosotros que el dinero que tu regalas lo recuperas en abonos chiquititos, y la tasa de interés que es alta, y espero que seas un empresario honesto ojalá cambies saludos.”, mencionó otro usuario.

Esta sería la segunda ocasión que el polémico empresario regala dinero a los clientes afiliados a Banco Azteca, pues el pasado 10 de mayo, con motivo del día de las madres, también lanzó una dinámica en la cual una mamá podría ganarse 50 mil pesos.

Sin embargo, el concurso generó una nueva discusión entre el magnate y la escritora, Sabina Berman, luego que ésta publicara: “Un billonario cenaba con su familia. Pidió champaña y caviar y langosta y mousse de chocolate. Debe 100 mil pesos le dijo el mesero. El billonario le dio 500 pesos de propina y se piró sin pagar la cuenta. Así la generosidad de @RicardoBSalinas”.

Ante ello, Salinas respondió: “Dice @sabinaberman que NO le regale nada a las mamás ni a los papás en su día. No es su dinero, ella es millonaria y le molesta que los ayude . ¿Cómo la ven?... dice, desde el home office en su mansión (con ardillas y bosque), que no necesita $50,000 miserables pesos”.

Por supuesto, algunos usuarios de redes sociales alabaron y apoyaron su postura frente al argumento de Berman, en tanto, otros más lo criticaron por el tipo de contestaciones que emitió hacia la escritora.

Otra controversial situación fue la suscitada el 27 de marzo por la respuesta que emitió al periodista, Chumel Torres, en medio de una discusión que ambos sostuvieron en Twitter: “Valga... que consuelo, sígale y compro twitter para sacarlo a patadas de aquí como lo sacaron de @HBOLAT.”, escribió.

Al igual que la anterior, en esta ocasión algunos seguidores apoyaron la respuesta que dio al youtuber, pero también recibió críticas, especialmente, enfocando en el factor que “no le alcanzaría” para adquirir la plataforma.

Una más fue en los primeros días del 2021 cuando, tras el ataque al capitolio en los Estados Unidos que generó un debate respecto a la libertad de expresión, Salinas aseguró que regalaría, por medio de la aplicación para celulares del banco del cual es dueño, 50 mil pesos entre 10 personas que leyeran y se cultivaran.

“Con esto de las libertades de expresión y las redes sociales se me antojó regalarles $50,000 pesos. Para que vean que leer y cultivarse sí paga, va a ser fácil y va a ser a través de la App de @BancoAzteca. 10 ganadores de $5,000 pesos. ¿Les explico cómo va a funcionar?”, escribió.

