“Par de cínicos”: Epigmenio Ibarra criticó a Córdova y Murayama por defender entrega de tarjetas

Epigmenio Ibarra criticó a los consejeros del INE por no considerar la entrega de tarjetas en el actual periodo electoral como un delito (Foto: Cuartoscuro)

El productor y documentalista mexicano Epigmenio Ibarra criticó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, por no considerar la entrega de tarjetas en el actual proceso electoral como un delito, pero sí haberlo considerado así durante 2017.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista subió una foto donde se aprecia una tarjeta con el nombre “ConSuma Local” y una hoja con la bienvenida e instrucciones de uso; junto a la foto, Ibarra comentó que en Jalisco seguía la entrega de tarjetas, y que por unos “cuantos pesos mensuales” se vendía el voto de los ciudadanos.

“Oigan Ciro Murayama y Lorenzo Córdova siguen en Jalisco el reparto de tarjetas y cartones. Unos cuantos pesos mensuales por un voto. Pero eso para ustedes no es delito, no compra de votos -ahora porque en 2017 sí lo fue- sino propaganda vulgar. ¡Par de cínicos!”, escribió en su red social.

Ibarra comentó que en Jalisco seguía la entrega de tarjetas, y que por unos “cuantos pesos mensuales” se vendía el voto de los ciudadanos (Foto: Captura de pantalla de Twitter / @epigmenioibarra)

Su crítica salió días después de la denuncia que realizó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al candidato de la coalición “Va Fuerte por Nuevo León” por la gubernatura de la entidad, Adrián de la Garza, por solicitar el voto femenino entregando “tarjetas rosas”.

Sin embargo, la denuncia no fue tomada como delito electoral por el INE, pues según el mandatario, los consejeros cambiaron los criterios sobre la entrega de tarjetas; indicó que se realizó la denuncia en Nuevo León y “salieron a decir los del INE que no era delito, que era un cartón, que no era dinero, pero les voy a dar a conocer (…) a ver si tienen lo que ayer en las redes se recuperó de lo que decían antes, tanto el presidente del INE como el consejero Murayama”.

En su conferencia matutina, el presidente mostró una grabación de los consejeros en 2017; en el audiovisual, Murayama y Córdova consideraban ilegal el prometer dinero en caso de ganar en el las elecciones del Estado de México y Coahuila.

Su crítica se dio días después de la denuncia que realizó el presidente de la República al candidato Adrián de la Garza (Foto: Presidencia de México)

“‘Si votas por mí y si gano, a ti te voy a dar tal cosa’, hace que la frontera, desde mi punto de vista, de lo lícito o si se quiere, la frontera de considerar ese gasto como un gasto de propaganda, se convierta como una promesa de dádiva, y consecuentemente, (...) en un gasto indebido, que no podemos, me parece y menos todavía de cara a la elección de 2018, no podemos permitir sea considerado como un gasto de campaña”, señaló Córdova en el video.

En tanto, Ciro Murayama consideraba en 2017 que la entrega de tarjetas, “monederos” o promesas de apoyo eran un escenario de carencia social, pues se da a cambio de datos de individuos que se convierten en beneficiarios de un partido si este resulta ganador, por lo que “a mi entender, (...) su gasto en estas tarjetas, en estos formatos, en este procedimiento no puede ser considerado como legítimo y válido por esta autoridad. Ello merece ser sancionado por el INE hoy y por supuesto de cara a 2018”.

Citlalli Hernández afirmó que el presidente evidenció como dos consejeros que cambian de opinión, “en nombre de la democracia”, según les convenga políticamente (Foto: Cuartoscuro)

El video también fue compartido por varios usuarios en redes, entre ellos, Epigmenio Ibarra, quien cuestionó a los consejeros sobre cuando renunciarían, pues aseguró que después de ser exhibidos con sus propias declaraciones en la conferencia de AMLO, lo único que les queda es irse, “no son árbitros imparciales. Son abogados defensores del PRIANRD”, escribió.

Por su parte, la morenista Citlalli Hernández afirmó que el presidente evidenció como dos consejeros que cambian de opinión, “en nombre de la democracia”, según les convenga políticamente, y reiteró que le han hecho mucho daño al INE, por lo que pasarán a la historia como “traidores de la democracia”.

SEGUIR LEYENDO: