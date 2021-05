El romántico guiño de Jennifer Lopez a Ben Affleck en medio de los rumores de un reencuentro

“La Diva del Bronx” recordó su emblemático material discográfico presentado a mediados de 2002 (Photo by Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Justo en medio del sonado y muy posible reencuentro de Ben Affleck y Jennifer Lopez, la cantante hizo un guiño al pasado que vivió con el actor hace 17 años, cuando lanzó su disco “favorito” This is me... Then y que justo contiene un tema muy especial para los dos.

Después de la turbulenta separación con Alex Rodriguez y su supuesto nuevo aire con el protagonista de Pearl Harbor, “La Diva del Bronx” recordó su emblemático material discográfico presentado a mediados de 2002.

Este álbum fue presentado en el mejor momento de su relación con Ben Affleck, quien tuvo una participación especial en el video musical de la canción Jenny from the block y fue la inspiración del tema Dear Ben.

De acuerdo con Jennifer Lopez, este guiño al pasado ocurrió porque su álbum volvió a ingresar a la lista de mejores álbumes después de 19 años de su estreno.

Frente a este nuevo logro, la también actriz mostró su felicidad y lo catalogó como su “favorito” muy por encima de sus demás trabajos musicales, lo que rápidamente fue interpretado por sus más de 153 millones de seguidores como un mensaje hacia Ben.

“Todos mis álbumes son muy especiales para mí, pero This is me... Then es mi álbum favorito que he hecho ... ¡hasta ahora!”, escribió al inicio de su mensaje.

“Sé que muchos de ustedes me han escuchado decir eso antes, así que en honor a mis #JLovers que lo ayudaron a volver a ingresar en las listas de álbumes OTRA VEZ después de 19 años... aquí hay un pequeño #TBT ✨💕 #ThisIsMeThen”, añadió al lado de un collage de las imágenes promocionales del álbum lanzado a inicios del nuevo milenio.

Ben Affleck tuvo un papel primordial en esta producción discográfica. Participó en la grabación del video musical de la canción Jenny from the block, donde interpreta justo a la pareja de la cantante y entre besos y abrazos se defienden del acoso de los paparazzis.

Además Jen le dedicó el tema Dear Ben, la cual tiene frases muy comprometedoras y que son referentes a su relación amorosa, como “soy adicta a la forma en la que te gusta tocarme”.

(Getty Images)

Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron vistos por primera vez hace unas semanas y los rumores de un supuesto reencuentro corrió como reguero de pólvora, ya que la pareja sostuvo una sólida relación hace más de 17 años que pudo llegar al altar.

Este nuevo amorío de “La Diva del Bronx” surgió después de concluyera definitivamente su compromiso con el ex beisbolista Alex Rodriguez, quien durante meses se enfrentó a los señalamientos y escándalo cuando fue acusado de una infidelidad al lado de la modelo Madison LeCroy.

El pelotero y la cantante estuvieron comprometidos durante los últimos dos años, además pospusieron su boda en más de una ocasión por culpa de la pandemia.

Con este panorama de contexto no resulta raro que el ex jugador de béisbol haya intentado recuperar a la cantante, según informaron personas cercanas a la expareja.

Según E! News, A-Rod habría buscado a J.Lo “para tratar de reunirse con ella y ella ha sido muy cortante con él”.

Incluso, se comenta que el deportista tenía la esperanza de volver a hacer que las cosas funcionaran con Jennifer López, sin embargo, detrás su ruptura había más de un problema no resulto por varios meses.

En cambio, la cantante y Ben Affleck se dejaron ver vacacionando por Montana y parece que su reencuentro va viento en popa.

