Ricardo Monreal exigió a consejeros del INE como Ciro Murayama “no usurpar” funciones

El senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara Alta, afirmó este jueves que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) no tienen facultades para calificar o determinar si hay o no delitos, por lo que los llamó a no invadir funciones del Ministerio Público.

De igual forma convocó a las autoridades a no dejar pasar a los delincuentes electorales con trampas y compra del voto. “Hoy hay que defender el voto libre de los ciudadanos y de las ciudadanas”, señaló durante la presentación de su libro “Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral”, en Tlaxcala.

Ahí, Monreal expuso que es muy delicado que algunos de los consejeros del INE consideren que utilizar “unos cartoncillos o plásticos” para prometer beneficios a cambio del voto, no amerita la cancelación del registro.

No sólo amerita eso, sino que amerita la privación de la libertad, sin derecho a fianza a quien cometa este delito grave, ya sean candidatos, gobernadores, presidentes municipales o funcionarios públicos

Y es que este miércoles, luego de que las autoridades federales abrieran una investigación contra Adrián de la Garza, candidato del PRI (Partido Revolucionario Institucional) a gobernador de Nuevo León, por ofrecer un apoyo en caso de ganar a las mujeres de Nuevo León, donde busca ser gobernador, a través de una tarjeta, el consejero del INE Ciro Murayama dijo durante la sesión del Consejo General que entregar este tipo de “cartones” como promesas de campaña “es de mal gusto” pero no ilegal.

Tanto Murayama como el PRI mencionaron como antecedente la validación, con sentencia, que realizó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la entrega de monederos en 2017 en el caso de campaña a la gubernatura de Coahuila y, en 2018, los monederos llamados Ingreso Básico Universal, del candidato Ricardo Anaya.

Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado recordó que no es la voluntad ni la descripción de un funcionario lo que define el tipo penal, sino los legisladores. En este sentido, el Congreso definió, en el artículo 19 constitucional y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es delito grave el uso de los programas sociales con fines electorales, “sin beneficio de la libertad”, completó.

Es decir, se refiere al reparto de despensas o la expedición de tarjetas con la promesa de recibir beneficios a cambio del voto, para tergiversar la voluntad popular. “Todo aquel que usa programas sociales con estos propósitos comete un delito electoral grave, que debe judicializar de inmediato el Ministerio Público y el juez el control ordenar su comparecencia y detención”, aseveró Monreal.

Los consejeros, consideró Monreal, están a tiempo de “no seguir abusando y alejándose del principio de legalidad”. “No queremos a un INE y a un Tribunal Electoral como parte del proceso, los queremos como árbitros imparciales y profesionales. No queremos que el Instituto Nacional Electoral se convierta en la contraparte de Morena y no queremos que actúen facciosamente en contra nuestra”, añadió.

Afirmó que quien califica la conducta antijurídica de los ciudadanos que la cometen no es el INE, es el Ministerio Público y, en todo caso, el juez de control. “No van a poder seguir haciendo de las suyas, porque la ciudadanía sabe perfectamente que el país necesita seguir caminando en un proceso de transformación”, concluyó.

