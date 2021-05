Está embarazada y fue golpeada por su pareja: la historia de Kenya y su agresor

Luis Romano, tío de la joven, ayudó a difundir la noticia (Video: Intstagram/luisromano1)

Kenya Mirelle Castillo Cruz es una joven poblana que fue golpeada por su ex pareja, Dante Moreno. Este es hermano de Juana Moreno Morales, candidata a diputada local para el Distrito 13 en Tlaxcala por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP). La joven denunció que la familia del agresor la han amenazado a ella y a su familia.

La poblana de 27 años, y quien tiene 3 meses de embarazo, denunció los hechos a través de su cuenta de Instagram. A través de varias fotografías, la mujer mostró las heridas que Dante le habría dejado y explicó que ahora tiene amenaza de aborto. Además, pidió que se difundiera su caso para que no fuera ignorado por las autoridades.

“Soy Kenya Mirelle Castillo Cruz. Estoy embarazada y sufrí agresividad por parte de lo ex pareja, tengo amenaza de aborto, hematomas internos, desprendimiento de placenta, tabique desviado, y esguince en cuello. Necesito ayuda de todas las personas para que esto no se quede en un carpetazo más”, explicó la mujer en un texto.

En una publicación después, Kenya Mirelle narró en un video cómo sucedieron las cosas el pasado viernes 7 de mayo.

Kenya Mirelle compartió las fotos de los golpes que se ex pareja le dejó (Foto: Instagram@kenyaamir)

“A la una de la mañana yo me encontraba en mi domicilio durmiendo y llegó Dante, mi ex pareja, con unos amigos, en estado de ebriedad y en nuestra casa siguieron tomando. Después de esto, ellos se fueron como a las 3 de la mañana. Él se queda tomando solo hasta las 4:30-5:00 que él sube a nuestra habitación, a lo cual me tomó de los brazos y me empieza a ahorcar”

La poblana comentó que el hombre le reclamó que nunca le hacía caso y que no lo cuidaba y momentos después la comenzó a agredir con mayor violencia. Ella entonces trató de escapar y se encerró en el baño.

“Me jala hacia el piso, avienta mi teléfono y lo rompe, me empieza a pegar, me da de patadas. Él como que se voltea, salgo corriendo al baño, me encierro en el baño, él intenta entrar, y yo no salía”, relató.

Fue hasta que Kenya escuchó que el hombre salió del hogar, que ella decidió salir del baño, se vistió, agarró sus cosas y a su perro, y se fue del hogar que compartían. Por suerte, cerca de donde vivían había unas oficinas de la Guardia Nacional y ellos la ayudaron.

La joven reveló que teme por su vida (Foto: Instagram@kenyaamir)

No obstante, Dante la intentó contactar a través del teléfono de su hermana y le pidió que regresara y lo perdonara.

“Yo estaba incomunicada, mi hermana me presta un teléfono y recibo un mensaje de él que dice: ‘Si no regresas conmigo, me voy a dar un tiro. Me voy a tirar al vicio hasta morirme, tú eres lo mejor que me ha pasado. Por favor, perdóname, regresa conmigo. Yo lo bloqueé de todos lados y no he tenido contacto con él”, agregó.

En una tercera publicación, Kenya explicó que hizo su denuncia desde el día de los hechos, y en el Ministerio Público le dijeron que se podía quedar en el hogar. Por evidentes razones, ella no quiso hacer eso y en su lugar, fue a la casa que compartían a recoger sus pertenencias. Sin embargo, los familiares del hombre originario de Tlaxcala llegaron al hogar y la amenazaron, por lo que declaró que tiene miedo de que le hagan algo tanto a ella como a su familia.

Por otra parte, el actor Luis Romano, tío de Kenya ayudó a difundir la noticia y pidió que se compartiera su video y así ejercer presión a las autoridades correspondientes.

“Levantó una denuncia, pero al parecer la familia de este señor, ya saben, son abogados y tienen notarías y no solo eso, la familia de Kenya también ya empezó a recibir amenazas. La hermana de este señor, Juana Moreno Morales, está corriendo para diputada del Distrito 13 en Tlaxcala por el partido Redes Sociales Progresistas en Tlaxcala”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: