Corto circuito causó cierre de vialidad en calles de la Zona Rosa

Un corto circuito causó la movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad, paramédicos y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la calle de Varsovia, colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc.

El corto circuito generó el cierre de la vialidad y el pánico de los vecinos en Zona Rosa. Presuntamente, una de las instalaciones eléctricas subterráneas sufrió afectaciones, lo que provocó el incendio de gran parte del cableado y la explosión de las mufas de dos comercios cercanos.

La explosión se registró alrededor de las 18:40 horas; algunos de los peatones que caminaban cerca del lugar corrieron al escuchar la explosión, otros se quedaron a ver el incendio, y los vehículos estacionados fueron removidos por sus dueños.

Elementos de la policía de la Ciudad de México acordonaron la zona y desalojaron a la gente, mientras bomberos controlaron el incendio; poco después, elementos de Protección Civil llegaron al lugar junto a una camioneta de la CFE, quienes comenzaron a revisar las instalaciones eléctricas.

La explosión se registró alrededor de las 18:40 horas (Foto: Infobae)

De acuerdo con vigilantes de edificios aledaños, hubo una explosión en el registro de la CFE, lo que provocó las llamas del mismo, de “una altura aproximada de un metro”; minutos después se escuchó la explosión de la conexión del otro lado de la calle, “se escuchó una explosión del registro de enfrente y se empezaron a quemar los cables, todo se inundó de humo”, señaló uno de los vigilantes.

La Comisión no ha dado declaraciones ni la causa de la explosión a los vecinos y locatarios del lugar, los habitantes tuvieron que pedir a los bomberos que interrumpieran su suministro de energía eléctrica, ya que comenzó a funcionar su planta de emergencia.

Otro de los afectados comentó que se escuchó un fuerte golpe y “se vio como voló la tapa del registro”, el cortocircuito se extendió al otro lado de la calle, provocando el incendio de los medidores de un estacionamiento y un comercio cercano.

Bomberos controlaron el incendio (Foto: Infobae)

Uno de los empleados señaló que bajaron la palanca “a tiempo” para que no afectará a todo el edificio, por lo que el corto sólo llegó a la caja principal; parte de la calle se encuentra sin electricidad, sin embargo, uno de los locatarios declaró que no han tenido ninguna respuesta de la CFE, “he intentado marcar pero me dicen que todos sus ejecutivos están ocupados”.

Los vecinos indicaron que el cortocircuito es el primero que se registra en la calle, sin embargo, se han reportado otras explosiones en las subestaciones sobre Hamburgo.

Minutos después del incendio, varios usuarios en redes compartieron videos e imágenes de la explosión y pidieron a las autoridades apoyar en la zona; un internauta comentó: “Primero en la calle Hamburgo tiroteo y ahora un corto circuito en Varsovia y Hamburgo”, otro usuario apuró a las autoridades para llegar al lugar, “por favor, @locatel y @Bomberos_CDMX apóyenos en la calle Varsovia de #ZonaRosa en #ColoniaJuarez”.

Se han reportado otras explosiones en las subestaciones sobre Hamburgo (Foto: Infobae)

Un internauta compartió el video del momento en que comienza a incendiarse el registro de la CFE y escribió: “no soy un experto, pero creo que eso no está nada bien. @AlcCuauhtemocMX, se está quemando y dando pequeñas explosiones en la calle Varsovia”.

Por la mañana, la Comisión Federal de Electricidad atendió otro corto circuito en la alcaldía, sobre calles de la colonia Guerrero.

