Así reviró Ciro Gómez Leyva a las críticas de Andrés Manuel López Obrador

Ciro Gómez Leyva y AMLO (Foto: Especial)

El periodista Ciro Gómez Leyva fue mencionado durante la más reciente conferencia mañanera del presidente Andrés López Obrador, cosa que no agradó al comunicados, quien pese al nombramiento, aseguró que no se enfrascará.

A través de sus redes sociales, Gómez Leyva agradeció a toda la gente que se mostró preocupada por los dichos del presidente de México, quienes también se cuestionaron la razón detrás de su silencio.

En este contexto, expresó que por el momento no se enfrascará en discusiones con nadie, sin importar su puesto, pues el objetivo principal de su programa es ofrecer buen contenido.

“Gracias a quienes nos preguntaron por qué no respondimos a las palabras del presidente @lopezobrador_ expresadas esta mañana. No es nuestro ánimo enfrascarnos en una disputa con nadie. Lo nuestro es tratar de hacer un buen programa de televisión cada noche. CGL”, escribió a través de sus redes sociales.

AMLO criticó a Ciro en su conferencia matutina (Foto: Henry Romero/Reuters)

Durante su conferencia diaria, el jefe del ejecutivo federal insinuó que todavía existen medios de comunicación que “ni siquiera porque no les estamos quitando el contrato están contentos”.

Lo anterior, como una referencia a Ciro Gómez Leyva, entre otros, de quien dijo, “no recibe dinero del Gobierno de manera directa, pero si una empresa hace un negocio jugoso, de eso le puede pagar a Ciro hasta un millón de pesos mensuales”.

Aseguró, además, que la televisora donde trabaja Ciro Gómez Leyva recibía 2,000 millones de pesos al año, un presupuesto que les fue recortado y generó, desde el punto de vista del tabasqueño, el enojo del comunicador mexicano.

Ciro expresó que por el momento no se enfrascará en discusiones con nadie, sin importar su puesto(Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, el silencio de Gómez Leyva fue parcial, pues horas antes lanzó una publicación en su perfil oficial de Twitter, en la que aseguró que AMLO es “cada día más artero, más agresivo”.

“El presidente @LopezObrador_ volvió a expresarse de forma falaz y despreciativa sobre mi trabajo y persona. Décima ocasión que lo hace en un año. Cada día es más artero, más agresivo desde su todavía muy grande poder. Que quede registro. CGL”, escribió.

También habló del tema en su programa Por la mañana, donde agradeció el apoyo de las redes sociales por los ataques del ejecutivo y agregó que tomaría “el acto de esta mañana como un claro acto de intimidación”.

Además, destacó a sus escuchas que “nosotros hacemos un trabajo periodístico, no es el primer gobierno con lo que trabajamos así, no en cafés, no en comidas, lo hace desde Palacio Nacional sirviéndose de los recursos de la República”.

López Obrador dijo que la noche del 5 de julio de 2006, durante una mesa de análisis, los periodistas Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga y Denise Maerker comenzaron a difundir los resultados del conteo a favor del Panista (Foto: Henry Romero/Reuters)

No es la primera vez que AMLO lanza dichos para el periodista de Imagen Televisión, pues a inicios de 2021, el presidente arremetió contra los medios de comunicación, pues acusó al gremio de influir en la victoria presidencial del candidato Felipe Calderón Hinojosa.

López Obrador dijo que la noche del 5 de julio de 2006, durante una mesa de análisis, los periodistas Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga y Denise Maerker comenzaron a difundir los resultados del conteo a favor del Panista.

“Fue un doble agravio, haberse robado la elección y haber hecho ese simulacro perverso, ese montaje con los medios”, dijo el presidente desde su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Sin embargo, Gómez Leyva aseguró que no fueron parte de ningún fraude, pues simplemente actualizaban la información minuto a minuto como todos los medios de comunicación, y como el mismísimo IFE.

“Eso fue lo que ocurrió, una transmisión de Breaking News. Minuto a minuto, un programa que había empezado al medio día y salieron hasta la mañana del día siguiente”, añadió.

SEGUIR LEYENDO: