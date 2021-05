Ligaron a una candidata de Morena con un ex psicoanalista acusado de violar y agredir a mujeres

Ante medios de comunicación, la candidata fue cuestionada sobre su relación con Vallejo Zerón, su suegro (Foto: Facebook/@marcelamicheloficial/@ElMonstruoDeVallejoZeron)

Marcela Michel, candidata a alcaldesa de Tlajomulco, en la entidad federativa de Jalisco por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) estaría vinculada con el ex psicoterapeuta Gabriel Vallejo Zerón, acusado a través de 15 denuncias por violencia psicológica y física en contra de mujeres.

“Por ahí hay una nueva candidatura de una persona que se llama Marcela para Tlajomulco y otros cuatro candidatos que hay en otros cuatro municipios que busca hacer un instituyente desde dentro, o sea, romper el sistema y modificarlo, pero tiene que ser desde adentro”, dijo el ex psicoanalista mediante una videoconferencia, de acuerdo con La Jornada.

Gabriel Vallejo Zerón ejercía violencia psicológica y física sobre sus víctimas, denunciaron pacientes en redes sociales. Además, el presunto criminal tiene dos denuncias por el delito de violación, las cuales destaparon más casos.

Mujeres primero relataron lo vivido en redes sociales y después declararon en denuncias ante las autoridades. Vallejo Zerón también pedía donaciones para una organización inexistente.

“El mundo empresarial está bien pendejo, pero pendejo, entonces que entre al mundo empresarial para provocar un instituyente en el mundo empresarial”, dijo el ex psicoterapeuta en un video, afirmando que la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, de la cual forma parte la candidata, es “manipulable”.

Ante medios de comunicación, la candidata fue cuestionada sobre su relación con Vallejo Zerón, su suegro. “Ha surgido una relación con el médico que está acusado de violación y que señalan que es padre de su pareja, ¿qué me puede decir al respecto?”, le preguntaron, reveló La Jornada.

“Pues ahorita cuento con el tiempo suficiente para enfocarme en la campaña y en las propuestas y cosas que no tienen que ver con eso, con todo gusto se las puedo responder, pero denme chance ahorita de terminar mi campaña y que sea la elección”, contestó Michel.

La candidata a edil también negó que esto afecte su campaña política.

“Soy una persona independiente al igual que todos nosotros y yo respondo por mis propios actos y si hay una tercera persona que tenga que responder por sus actos, pues que lo haga ante las autoridades correspondientes”, dijo en una conferencia de prensa.

Una página de Facebook, titulada El Monstruo de Vallejo, fue creada el 7 de mayo para reunir y publicar testimonios e información sobre el caso. “Hola, esta página la creé porque yo te creo, así como tú, yo también fui víctima de violación, mucho tiempo me quedé callada porque nadie me creyó, mi propia familia me hizo víctima de la situación, talvez tú sabes lo que significa que nadie me creyera, el dolor que se siente de que quien se supone te debe de cuidar no lo hizo, ocultó el daño, te ignoró y te rechazó (...)

“Arruinaron mi vida, pero hoy encontré un sentido para seguir luchando; así como tú yo también tengo miedo, me han amenazado, además de mi dignidad, perdí mi libertad y hasta mi identidad que por mi propia seguridad, la mantendré sin revelar, sin embargo, quiero que sepas que hay alguien que luchará contigo para hacer justicia, por ti, por mí y por todas”, escribió una de las víctimas.

Por otro lado, un periodista israelí encontró en Tel Aviv, al escritor y diplomático mexicano Andrés Roemer, sobre quien pesa una orden de aprehensión por el delito de violación de varias mujeres.

En un video que fue difundido por el Canal 13 de Israel, se observa que el periodista Amir Shuan, cuestiona a Roemer, quien camina sobre las calles de la capital de ese país y asegura que “no ha hecho nada malo”.

“¿Es propio que uses tu judaísmo para permanecer en Israel? ¿Para escapar de México?”, cuestionó Shuan.

“No estoy escapando de ningún lado”, le respondió Roemer, nervioso, al tiempo que se aleja a toda velocidad mientras que un tercer hombre le toma del brazo.

