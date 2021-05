Ciro Gómez Leyva contestó a López Obrador: “un claro acto de intimidación”

Ciro Gómez Leyva y AMLO intercambiaron críticas luego de que el presidente hiciera señalamientos en contra del periodista en su conferencia matutina (Foto: Cuartoscuro)

El periodista mexicano, Ciro Gómez Leyva, respondió este 12 de mayo a los señalamientos en su contra vertidos por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

“El presidente López Obrador volvió a expresarse de forma falaz y despreciativa sobre mi trabajo y persona”, escribió el periodista en su cuenta oficial de Twitter. Esto, luego de que el mandatario asegurara que el comunicador lo criticaba diariamente y expusiera a la empresa para la que trabaja.

Décima ocasión que lo hace en un año. Cada día es más artero, más agresivo desde su todavía muy grande poder. Que quede registro.

El presidente de México dijo durante su conferencia que existían medios que “ni siquiera porque no les estamos quitando el contrato están contentos”. Aseguró, además, que la televisora donde trabaja Ciro Gómez Leyva recibía 2,000 millones de pesos al año, un presupuesto que les fue recortado y generó, desde el punto de vista del tabasqueño, el enojo del comunicador mexicano.

“Dicen, es que Ciro no recibe dinero del Gobierno, no recibe dinero del Gobierno de manera directa, puede ser que de manera directa no, pero si una empresa hace un negocio jugoso de esos le puede pagar a Ciro hasta un millón de pesos mensuales”, aseguró el presidente de México.

El presidente ha referido varias veces al periodista en su conferencia (Foto: Reuters/Henry Romero)

Gómez Leyva también habló del tema en su programa Por la mañana, donde agradeció el apoyo de las redes sociales por los ataques del ejecutivo y agregó que López Obrador “nunca había sido tan artero, nunca había sido tan duro, nunca había sido tan impreciso y creo que nunca lo había hecho con tan mala fe. Tomo el acto de esta mañana como un claro acto de intimidación”.

Sin embargo, también destacó a sus escuchas que “nosotros hacemos un trabajo periodístico, no es el primer gobierno con lo que trabajamos así, no en cafés, no en comidas, lo hace desde Palacio Nacional sirviéndose de los recursos de la República”.

La respuesta de periodista vino acompañada también del apoyo de otras figuras públicas, empezando por Rodrigo Pacheco, titular de Imagen Empresarial, quién arremetió contra López Obrador al decir que “Intimidar a Ciro o a cualquier periodista no va a resucitar al más de medio millón de personas fallecidas por una estrategia fallida contra el COVID-19 tampoco rompe con la impunidad que generó la desgracia del Metro CDMX tampoco es una estrategia contra el crimen organizado.”

Ciro Gómez Leyva aseguró que toma el acto como una forma de intimidación (Foto: Cuartoscuro)

El columnista Mario Maldonado, por su parte, señaló que el ejecutivo mexicano estaba atacando a su colega “al puro estilo del prianismo” y que “López Obrador pide públicamente la cabeza de periodistas a los que considera incómodos, como Ciro Gómez Leyva, golpeando a los dueños de los medios en los que trabajan. Mi solidaridad a Ciro y mi repudio a la censura y acoso”, escribió en sus redes sociales.

También Lilly Téllez, senadora mexicana, y el ex secretario del Trabajo, Javier Lozano apoyaron a Gómez Leyva desde sus cuentas de Twitter: “Mi apoyo a Ciro Gómez Leyva y a los medios de comunicación en los que trabaja. Cobarde el gobierno un día sí y otro también atacando y amenazando a periodistas”, dijo la funcionaria mexicana

Mientras que el ex secretario calificó las declaraciones del presidente como “un incesante embate del dictador de Palacio Nacional” y pidió defender la libertad de expresión y el derecho a la información.

