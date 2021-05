Capturaron al ex policía de Hidalgo que asesinó a golpes a su vecino

Reportes señalaron que durante años se escondió en la alcaldía Iztapalapa de la capital del país después de asesinar a golpes a un vecino en el estado (Foto: EFE/Francisco Guasco/Archivo)

Un ex policía de la entidad federativa de Hidalgo fue arrestado en la Ciudad de México por el delito de homicidio.

El agente fue identificado como Fortunato “V”: reportes señalaron que durante años se escondió en la alcaldía Iztapalapa de la capital del país después de asesinar a golpes a un vecino en el estado.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) lo capturaron en la Central de Abasto.

Las autoridades, tras la detención, lo entregaron al gobierno de Hidalgo para continuar con las indagatorias correspondientes.

Por otro lado y de nueva cuenta, los policías de Quintana Roo se encuentran envueltos en críticas por presuntamente abusar de sus facultades como autoridad. En esta ocasión, un video difundido en redes sociales muestra el momento en que policías municipales someten a una mujer en Cancún, Quintana Roo.

“¡No me toques!”, grita en repetidas veces la adulta mayor, mientras forcejea con un policía en el sillón de su sala.

De acuerdo con reportes y la videograbación, los elementos policiales acudieron al inmueble para sacar a la mujer de la vivienda en la que supuestamente ya no podía habitar, debido al incumplimiento de un contrato.

En el audiovisual se escucha que otro oficial asegura que previamente se le había indicado a la señora que debía abandonar el domicilio, a lo que ella respondió que era la dueña de la casa.

“Por el momento hay un contrato firmado, señora, en el cual usted no puede estar en el inmueble”.

El hombre que grabó lo sucedido no reveló su identidad, por lo que no se sabe si se trata de algún familiar, vecino o sólo algún conocido, quien además confirmó que la mujer estaba enferma, por lo que pidió a los agentes no utilizar la fuerza contra ella y encontrar otra forma de abandonar la casa.

Advirtió al policía que se “se va a meter en una bronca” si lastima a la señora de la tercera edad. “Que la suelte”, pidió, mientras el agente la jaloneaba del brazo y otros dos elementos le ayudaban a sacar a la mujer.

“Me estás lastimando, háblale a derechos humanos”, solicitó la señora, cuando el video se cortó.

Sobre este caso, la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y de Tránsito de Cancún aseguró que ya se investiga presunto abuso policial por este hecho, pues en una tarjeta informativa reconoció que los policías abusaron de su autoridad.

Además, informó que “no tolerará este tipo de acciones y sancionará a los elementos que hayan hecho mal uso de sus funciones”.

Esta nueva polémica en la que se ven envueltos policías de Quintana Roo por su actuar, ya está provocando una ola de opiniones e indignación en redes sociales.

El último abuso policial que se registró en Quintana Roo fue en el municipio de Tulum, donde policías golpearon a un joven al momento de detenerlo.

En el audiovisual compartido puede observarse a un hombre que ya se encuentra esposado en el piso y sujetado por un policía. Después de un momento, el detenido es arrojado violentamente a la batea de la camioneta policial y los agentes comienzan a golpearlo dentro del vehículo, aún cuando este se ve imposibilitado de defenderse.

De acuerdo con el usuario que compartió originalmente el video, la patrulla en donde acontecieron los hechos contaba con la matrícula 12233.

