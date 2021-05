“Es abuso de poder”: duras críticas a AMLO por intervenir en el proceso electoral

(Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo / Cuartoscuro)

En conferencia de prensa, Dante Delgado, Coordinador Parlamentario de los Senadores de Movimiento Ciudadano, exigió al presidente, Andrés Manuel López Obrador, “sacar las manos” del proceso electoral y lo señaló de cometer abuso de poder y violación a la legislación electoral.

“Que se abstenga de violar la legislación electoral que impide a los poderes públicos participar en los procesos electorales (...) Lo que está haciendo Andrés Manuel es abuso de poder; es intervención en un campo que está vedado porque hay autoridades responsables en este ejercicio electoral.”, reafirmó.

Esto luego que la Fiscalía General de la República (FGR) informara del inicio de una investigación en contra de su candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, por presuntos delitos electorales en la carrera rumbo a los comicios del próximo 6 de junio.

Por ello, Delgado adelantó que el partido naranja está analizando la posibilidad de presentar una denuncia “por la abusiva intervención del presidente de la República en el proceso electoral; porque es responsable de sus actos”.

(Foto: Captura de pantalla / Facebook Movimiento Ciudadano Nuevo León)

Durante la mañanera de este jueves, López Obrador reiteró su apoyo a la decisión de la Fiscalía de abrir la investigación en contra de los candidatos a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García por el partido Movimiento Ciudadano, y Adrián de la Garza, por la coalición “Va Fuerte por Nuevo León”.

Frente a su declaración, Delgado no se mostró sorprendido por la postura del presidente, pues, declaró, “él avala lo que hace él” ya que “él es un avalador de la violación al estado de derecho”.

Aseguró que este sólo es un reflejo de la desesperación de López Obrador ante la caída de su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en las preferencias electorales, especialmente en Nuevo León, Campeche y Jalisco donde, aseguró, MC se muestra como “la fuerza capaz de competirle”.

“Precisamente por ello quiero decir que el presidente está aturdido, desesperado, desquiciado y se mete a temas que está vedados expresamente por la ley. (...) Precisamente por eso el país tiene tantos problemas, porque se mete a temas de su interés y no a temas de interés de la patria. (...)

(...) Andrés Manuel, estás acostumbrado a marcar agenda de temas insustanciales y no asumes la responsabilidad de comportarte como jefe de estado. (...) Concéntrate en ser presidente de la república”, declaró.

(Foto: IG: marianardzcantu)

En ese sentido, Delgado aclaró que, a pesar de las denuncias, Movimiento Ciudadano no está considerando reemplazar a Samuel García por ningún otro candidato.

“No hay plan B porque no habrá plan B. (...) No es que lo vayamos a mantener, es que no hay nada que no sea la perversión política que impida que Samuel García sea el futuro gobernador.”, afirmó.

Por su parte, el candidato Samuel García aseguró que continuará con sus actividades de campaña y también pidió que no involucren a su familia en la controversia.

“Todo está en orden; todo está conforme a la ley. Todos los candidatos mandamos los reportes de contabilidad al INE y el INE mes a mes da observaciones y se solventan. (...) Lo que quiero pedir puntualmente a la FEPADE, a las autoridades es que saquen a mi familia de esto. Que saquen a Mariana, mi esposa, de esto; que saquen al papá de Mariana de esto. De lo único que soy culpable es de ir 15 puntos arriba en las encuestas. No hay más.”, dijo.

La FGR informó este 10 de mayo que abrió una carpeta de investigación contra Adrián de la Garza y Samuel García, candidatos a la gubernatura de Nuevo León por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), respectivamente por presuntos delitos electorales.

De acuerdo con un comunicado oficial de la dependencia, ambos políticos probablemente incurrieron en distintos tipos de delitos en la carrera rumbo a la gubernatura que se disputará el próximo domingo 6 de junio. Cabe destacar que en caso de encontrárseles culpables, no podrán ejercer su derecho político a ser votados como jefes del ejecutivo local.

Inicialmente, la fiscalía planteó la posibilidad de que el candidato del PRI esté violando el Artículo 19 de la Constitución Política al condicionar el voto femenino con una “Tarjeta Rosa”. En tanto, el candidato de MC - así como su esposa, padre y suegro - es acusado por los hechos presuntamente delictivos referidos a aportaciones en dinero o especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma electoral para fines electorales.

SEGUIR LEYENDO: