Becas para estudiar una licenciatura en Japón: paso a paso solicitarla y conseguir una ayuda económica de 21,000 pesos mensuales

(Foto: Secretaría de Educación de Nuevo Léon)

Si sueñas con estudiar una licenciatura en el extranjero, no puedes perderte la oportunidad que ofrece la Embajada de Japón en México, para alumnos que quieran cursar una carrera universitaria en tierras niponas.

Esta semana, la oficina diplomática anunció que ya está abierta la convocatoria para las Becas Mext a Japón 2022, que conceden a los interesados una ayuda económica mensual de más de 21,000 pesos mexicanos (117,000 yenes), entre muchos otros beneficios. El apoyo se entregará por cinco o siete años, dependiendo de la duración de los estudios elegidos. Esto incluye un curso preparatorio de un año en lengua japonesa, que los seleccionados deberán realizar antes de empezar su licenciatura.

“Esta beca está dirigida a las personas que desean realizar una carrera universitaria, con duración de 5 a 7 años (dependiendo de la carrera), incluyendo un año de estudio del idioma japonés en una universidad japonesa”, explicó la Embajada.

El período de inscripción de candidatos estará abierto hasta el 28 de mayo. Y los seleccionados deberán tener disposición para viajar al país asiático en abril de 2022. Te explicamos qué incluye el programa, y cómo presentar la solicitud paso a paso.

Candidatos durante un examen para ingresar a la Universidad de Tokio (Foto: Kyodo/via Reuters)

Beneficios del programa

Los estudiantes que resulten seleccionados para estudiar una carrera en Japón, obtendrán los siguientes beneficios:

* Ayuda económica de 117,000 yenes al mes (unos 21,397 pesos mexicanos).

* Asignación suplementaria de 2,000 yenes o 3,000 yenes por mes (de 367 a 550 pesos mexicanos) se agregará al monto de la beca mensual para los becarios que estudien en regiones especiales designadas.

* Tarifas: las tasas para el examen de ingreso, y los gastos de matrícula, serán cubiertas por el programa MEXT.

* Gastos de viaje a Japón: MEXT proporcionará un boleto de avión a los beneficiarios para su traslado a Japón, y será la organización quien estipule las fechas de viaje y la ruta. El seleccionado viajará en clase económica desde el aeropuerto internacional más cercano a su residencia, y deberá asumir el resto de costos relacionados con el viaje, como las tasas de aeropuerto, el seguro de viaje, impuestos especiales, el equipaje no incluido en el boleto, o el alojamiento en un tercer país. Una vez en el destino, el estudiante deberá costear también los gastos de transporte hasta su residencia.

* Gastos de viaje desde Japón: MEXT únicamente abonará el billete de avión al finalizar los cinco o seis años de beca, y de nuevo, el becario deberá costear el resto de costos derivados del viaje. Si por algún motivo el beneficiario regresa antes a casa, -por ejemplo, para ver a sus familiares- no se hará cargo de ese traslado.

Desde el programa, aclaran que estas cuantías pueden variar cada año fiscal, dependiendo de los presupuestos aprobados por el gobierno de Japón. Si el becario se ausenta de sus actividades universitarias o de su formación preparatoria durante un período prolongado, se le suspenderá el pago de la ayuda mensual durante ese lapso de tiempo.

(Foto: REUTERS/Lee Smith/Archivo)

Carreras a elegir

Los aspirantes podrán aplicar en su solicitud a cualquiera de las siguientes ramas de estudio:

Ciencias Sociales y Humanidades A: Derecho, Política, Pedagogía, Sociología, Literatura, Historia, Lengua Japonesa, otros.

Ciencias Sociales y Humanidades B: Economía, Dirección de Empresas, otros (Contabilidad, Economía Financiera, etc).

Ciencias Naturales A

- Ciencia: Matemáticas, Física, Química.

- Estudios en Electricidad y Electrónica: Electrónica; Ingeniería Eléctrica; Ingeniería de la Información.

- Estudios Mecánicos: Ingeniería Mecánica; Arquitectura Naval.

- Ingeniería Civil y Arquitectura: Ingeniería Civil; Arquitectura; Ingeniería Medioambiental.

- Estudios Químicos: Química Aplicada; Ingeniería Química; Química Industrial; Ingeniería Textil.

- Otros Campos: Ingeniería Metalúrgica; Ingeniería Minero; Ingeniería Marítima; Biotecnología.

Ciencias Naturales B

- Estudios Agrícolas: Agricultura; Química agrícola; Ingeniería Agrícola.

- Zootecnica: Medicina veterinaria.

- Silvicultura: Ciencia de los alimentos; Pesca.

- Estudios de Higiene: Farmacia; Higiene; Enfermería.

- Ciencias: Biología.

Ciencias Naturales C

- Medicina.

- Odontología.

Peatones en Shibuya, en Tokio, Japón, el 25 de abril de 2021 (Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Paso a paso para presentar la solicitud

El proceso de selección ya está abierto, y para registrar tu candidatura tienes hasta las 13:00 horas del viernes 28 de mayo del 2021. Deberás realizar lo siguiente:

Paso 1: presentar tu solicitud

Escribe un correo electrónico a becas@me.mofa.go.jp

En el mensaje, deberás adjuntar los siguientes documentos cumplimentados:

* Formato “2022 Application Undergraduate”.

* Copia escaneada del certificado de preparatoria, o carta oficial de la preparatoria firmada por el director, que indique la fecha en que terminará su preparatoria y que no adeuda materias hasta el momento.

* Copia escaneada de la Constancia de conocimiento de idioma inglés, presentando cualquiera de las siguientes evaluaciones/certificados que solicita la S.R.E:

IELTS: Puntaje mínimo de 6.5 en el examen académico.

Cambridge First Certificate in English (FCE): nivel mínimo B2. También Advanced Certificate in English (CAE) o Certificate of Proficiency (CPE).

TOEFL iBT (Internet Based Test). Puntaje mínimo de 90.

TOEFL ITP (Institutional Testing Program). Puntaje mínimo de 550.

* Completa también el cuadro de Excel que podrás consultar en el punto cuatro de este enlace, donde se lee “Cuadro de registro de Licenciatura 2022″.

Paso 2: examen de conocimientos

Los aspirantes deberán realizar un examen de conocimientos, que se efectuará de forma presencial en Ciudad de México. La prueba se llevará a cabo el lunes 7 de junio de 2021, a las 08:30.

Paso 3: entrevista

Ese mismo día, el 7 de junio, la Embajada de Japón en México enviará un correo electrónico a los interesados para citarles a una entrevista. Esta será también presencial en la Ciudad de México, el día 8 de junio de 2021.

Paso 4: entrega de documentos

Al momento de realizar la entrevista en la Embajada, el estudiante deberá entregar los documentos que se exigen en el proceso. Puedes consultar el listado aquí.

La fecha límite para facilitar los formularios originales, el certificado médico y el CD con la información escaneada en la Embajada de Japón es el martes 13 de julio de 2021.

Quienes estén interesados en solicitar esta beca deberán leer detenidamente la “Guía de Solicitud para estudiantes de pregrado”. En este manual aparecen los requisitos y la información básica del programa.

Además, en este enlace podrás conocer todas las recomendaciones para cumplimentar los documentos, así como la información detallada de la convocatoria y los plazos de entrega. Por último, aquí encontrarás ejemplos de los documentos que debes rellenar, y pruebas de conocimientos anteriores para que te prepares de cara al examen.

