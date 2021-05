“Nada más hay una y soy yo”: Clara Luz Flores aseguró ser la única candidata con respaldo de AMLO en Nuevo León

(Foto: Facebook/Clara Luz Flores Carrales)

La morenista, Clara Luz Flores Carrales, aseguró que ella es la única candidata a la gubernatura de Nuevo León, del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que yo opino es que todos se andan peleando para ser el candidato del Presidente y nada más hay una, es mujer y soy yo”, sostuvo la simpatizante del partido guinda.

Lo anterior, luego de que Adrián de la Garza y Fernando Larrazabal Bretón señalaran que el primer mandatario apoya a su contrincante de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, dejando de lado a Flores Carrales.

Ante ello, Clara Luz reiteró que sus adversarios “se están peleando” por tener el apoyo del presidente, porque están conscientes de la aceptación de la población ante el proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación.

(Foto: Facebook/Clara Luz Flores Carrales)

“Todos están peleando por ser el candidato del Presidente, precisamente porque saben de la fuerza que hay, de la fuerza de la gente, de que la gente quiere un cambio profundo, que no quiere corrupción y que quiere un cambio real”, señaló la aspirante.

Asimismo, la candidata de la Coalición Juntos Haremos Historia rechazó que estos señalamientos confundan al electorado en Nuevo León o lleguen a causar confusión el día de la votación, pues “el electorado está perfectamente claro de Clara”, enfatizó, agregando que ya es momento de que Nuevo León sea liderado por una mujer.

“El cambio real es que haya una mujer gobernadora, una mujer gobernadora que ha tenido resultados en todas las materias no nada más en una y que ha combatido al crimen organizado y que no tiene ninguna acusación”, dijo.

Cabe recordar que apenas la semana previa, De la Garza dijo que Morena y el presidente intentan gobernar a través del aspirante Samuel García, a quien llamó “el candidato del presidente”. Larrazabal se unió al considerar su intervención un apoyo para Samuel.

(Foto: Twitter@samuel_garcias)

El postulante del partido tricolor relacionó presuntas manifestaciones de apoyo al presidente López Obrador por parte del candidato naranja con un supuesto respaldo político del primero.

“Está muy claro lo que hizo el presidente. El presidente está ayudando a Samuel García, que es su candidato. La relación del presidente de MC (Dante Delgado) es clara”, dijo.

“Samuel ha hecho varias manifestaciones de apoyo a Andrés Manuel. Hoy, por estrategia hace como que no, pero es muy claro que el presidente le está haciendo la chamba”, agregó.

Ante ello, Samuel García, arremetió en contra de sus oponentes al negar que su postulación tenga detrás a un “padrino”.

“Larrazábal (dice) que soy Medina porque me parezco a Medina, y luego, Clara Luz que soy el Bronco y ahora Adrián que soy el de AMLO, pues ya, que la vieja política se ponga de acuerdo. Yo lo que le puedo decir a Nuevo León es que soy Samuel García, no tengo padrinos, nadie desde México me dice qué hacer, no tengo ningún nexo ni he hablado con el presidente ni Morena, ni sus secretarios”, dijo en un encuentro con medios.

Asimismo, manifestó que si alguien ha sido crítico y opositor del gobierno de AMLO ha sido él, por lo que aseguró que nadie va a creer que sea el candidato del presidente.

