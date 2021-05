“Di que Brozo fue facilitador de acoso sexual”: fuerte intercambio de críticas entre Estefanía Veloz y Chumel Torres

La abogada aseguró que Torres prefiere atacarla que dar a conocer las conductas "nocivas" de _Brozo (Foto: Cuartoscuro/ IG: estafaniavloz/IG:@chumeltorres)

Estefanía Veloz, activista y ex integrante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), mantuvo una fuerte discusión con el influencer mexicano Chumel Torres. Todo comenzó cuando este último compartió uno de los tuits de Veloz criticando a Víctor Trujillo, conocido también como Brozo, por fomentar prácticas machistas al contratar edecanes junto con una foro del presidente México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Ya que no entendieron: Brozo es como las compañías que contratan edecanes”, comenzó Veloz en su publicación. “Nadie critica a las edecanes que están ahí voluntariamente. Se critican las prácticas machistas de la compañía por utilizar a edecanes para vender. No debemos cuestionar la voluntad de las mujeres nunca”, escribió.

Chumel Torres compartió, además, una imagen del presidente, abrazando a un grupo de edecanes que portaban una playera de Morena. En respuesta, la también abogada escribió: “Yo puedo decir que las fotos con edecanes me parece mal, sean quien sea. Pero tú en vez de señalar a Brozo por sus conductas nocivas machistas prefieres atacarme a mí para defender a un señor que manoseó mujeres desnudas en televisión durante 10 años. Tú eres el problema”.

Y continuó su argumento exigiendo al influencer que de expusiera el machismo de Brozo tal como exponía el del presidente:

Me parece mal que Andrés Manuel se haya tomado una foto con edecanes. Ahora Chumel Torres tú di que las acciones misóginas de Brozo en televisión nacional constituyeron una enorme parte del machismo que sufrimos las mujeres. Di que Brozo fue un facilitador de acoso sexual.

“Yo no digo lo que me ordenen. No todos estamos en Morena, Estefanía”, reviró Torres a las exigencias de su critica.

La polémica entorno a Brozo y Estefanía Veloz comenzó en enero del 2021 cuando la panelista de Punto y Contrapunto y conductora en De Buena Fe (Junto con Gibrán Ramírez y Danger MX), utilizó el espacio para criticar a Víctor Trujillo.

Estefanía Veloz ha sido objeto de fuertes críticas por su opinión sobre Víctor Trujillo (Foto: Instagram@estefaniavloz)

“La mala fe de los reaccionarios en México les ha llevado a usar múltiples disfraces con tal de hacerse un lugar en la discusión pública. Algunas veces se han presentado como expertos epidemiólogos, otras como defensores de los derechos humanos y no ha faltado la ocasión en que se han denominado feministas, a pesar de su conservadurismo”, dijo la también abortista en la emisión.

En ese sentido señaló que uno de sus personajes favoritos es el “Payaso Tenebroso”, haciendo referencia del carácter de Víctor Trujillo, caracterizado por sus críticas a través de la comedia. Sin embargo, dijo que se trata de una figura sin credibilidad.

“Cuando ya de plano se les agota la imaginación, se enfundan en su piel más natural: la de payaso vagabundo. Para ellos no hay mejor mejor representante como el comediante o periodista Víctor Trujillo, mejor conocido como Brozo. Este personaje que se ha tomado muy literalmente la tesis del eterno retorno de las cosas, pues a pesar de que ha perdido toda credibilidad, vuelve vez tras vez a intentar engatusar al público con su discurso crítico”, apuntó desatando la crítica y revuelo entorno a ella hasta la fecha.

SEGUIR LEYENDO: