Kentia Robles salió por una entrevista de trabajo y no volvió a casa

Kentia Robles desapareció desde el pasado 16 de abril (Foto: Facebook/Hasta que mis ojos te vuelvan a ver)

El pasado 16 de abril Kenia Atziri Robles Zaragoza salió de su casa ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc hacia una entrevista de trabajo cerca del Metro la Raza, en Gustavo A. Madero. Sin embargo, ella nunca regresó a casa.

La joven de 26 años de edad fue vista por última vez en la colonia San Simón Tolnahuac, a las 9:40 horas de ese viernes a mediados de abril. Cerca de las 14:00 horas, una de sus tías se comunicó con ella para ir a comer juntas, no obstante, Kentia contestó que la invitaron a comer por lo que ella llegaría a su casa a las cuatro de la tarde.

Pero momentos antes de la hora acordada, llegó un mensaje de WhatsApp al grupo de su familia en el que ella dijo que no la buscaran, pues se iría a vivir con su pareja. Fue a través de esos mismos mensajes que la joven supuestamente les pidió que no la buscaran. La familia no se opuso, pero le pidieron que se mantuviera en contacto con ellos.

Sin embargo, los días pasaron y nadie ha vuelto a saber de ella y sus redes sociales no han sido usadas. Además, la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses, escuela a la que estaba asistiendo en línea, reveló a su madre que ella no se ha conectado a clases en varios días.

La madre explicó que es extraño que no se haya comunicado con ella (Foto: Facebook/Hasta que mis ojos te vuelvan a ver)

Nadia Robles, madre de la joven, encontró extraño que su hija no le hubiera hablado, por lo que viajó a la Ciudad de México para buscarla. Fue ahí cuando se dio cuenta de que las pertenencias de Kenia seguían en el hogar que compartía con una de sus tías.

“Kentia vivía con su tía y ese día le pidió que fuera por unas bujías en la colonia Narvarte porque ella tenía que salir. Así fue como no supo en qué momento Kentia salió. Pocas horas después fue que el mensaje de whatsapp llegó a la familia. No se llevó nada, no hay cámaras aledañas, por eso su mamá está muy preocupada”, expresó Secil Carrillo, amiga de su madre a El Universal.

Nadia fue a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para interponer una denuncia por desaparición. No obstante, las autoridades les explicaron que este caso es más complejo al tratarse de una mayor de edad. Esto debido a que no pueden revisar la sábana de comunicaciones para no incurrir en un delito contra la Ley de Protección de Datos.

Por esta misma razón, la información de la joven no puede ser compartida en redes sociales de la FGJCDMX. No obstante, en la información compartida en una ficha de desaparición, se detalla que Kentia Atziri Robles Zaragoza tiene como señas particulares un tatuaje en forma de pieza de rompecabezas en la altura del pelvis. La joven es de complexión delgada, tez apiñonada, frente amplia, ojos café claro, cabello lacio y teñido y mide 1.60 metros. Se desconoce la ropa que vestía al momento de su desaparición.

Como señas particulares, la joven tiene un tatuaje en la pelvis (Foto: Facebook/Hasta que mis ojos te vuelvan a ver)

Si tienes alguna información sobre el paradero de Kentia Atziri Robles Zaragoza puedes comunicarte a los siguientes teléfonos:

55-53-44-50-80

55-53-45-50-82

55-53-45-50-67

