“Lástima que sea un presidente incongruente”: Denise Dresser arremetió contra AMLO por críticas al INE

Denise Dresser lamentó que Andrés Manuel López Obrador sea un demócrata selectivo y un presidente “incongruente” (Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro)

La periodista Denise Dresser lamentó que Andrés Manuel López Obrador sea un demócrata selectivo y un presidente “incongruente”, esto luego de que el presidente de México asegurara que el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son violadores de la ley y opositores a la democracia.

En su cuenta de Twitter, la académica comentó que la única vez que el mandatario señaló al INE como una institución democrática, fue cuando lo declararon presidente; en cambio, agregó que cuando afecta de manera negativa a su gobierno, el presidente señala que la institución está “hecha para impedir la democracia”.

“Cuando el INE lo declara presidente es una institución democrática ejemplar. Cuando el INE lo afecta negativamente es una institución hecha para impedir la democracia. Lástima que @lopezobrador_ sea un demócrata selectivo y un presidente congruentemente incongruente”, escribió en su red social.

La académica comentó que la única vez que el mandatario señaló al INE como una institución democrática, fue cuando lo declararon presidente (Foto: DeniseDresserG)

Las críticas por su publicación no se hicieron esperar; varios internautas comentaron que AMLO ganó en las elecciones de 2018 gracias a la cantidad de votos que recibió y no por un “fraude” electoral, “como en las elecciones pasadas”.

Un seguidor comentó: “No señora, no se equivoque, el INE tuvo que declararlo presidente, aunque le duela, porque no tuvo margen de maniobra para hacer fraude como la vez anterior, así de sencillo. Existen muchas formas de fraude que sus patrocinadores usan que no entran en el terreno de la ilegalidad”.

Otro internauta dijo que “al INE no le quedó otra ante la evidencia de votos. Ellos hubieran hecho otro fraude al estilo Ugalde. Y volverá a ganar”. Además, estuvieron de acuerdo con AMLO y sus declaraciones sobre el instituto, señalando que en estas elecciones volverán a intentar “arrebatarle” el triunfo a Morena. “Lo declararon presidente porque los votos a favor de AMLO llegaron por tsunami y les fue imposible arrebatarle el triunfo con mañas. Pero lo intentarán una vez más”, respondió un usuario.

El mandatario denunció al candidato Adrián de la Garza, abanderado de la alianza PRI-PRD por el gobierno de Nuevo León, por ofrecer apoyos económicos a las mujeres (Foto: Presidencia de México)

¿Qué fue lo que dijo AMLO?

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente de México llamó a la población a denunciar la entrega de despensas, dinero y las amenazas por parte de grupos políticos, pues indicó que estas elecciones deben ser las “más limpias de la historia”.

Durante la conferencia, el mandatario denunció al candidato Adrián de la Garza, abanderado de la alianza PRI-PRD por el gobierno de Nuevo León, por ofrecer apoyos económicos a las mujeres a cambio de votos. Además, declaró que estas campañas no las ve el INE y “se hace de la vista gorda”.

Indicó que todos los mexicanos tienen la obligación de hacer valer la democracia, por lo que en plena veda electoral acusó al aspirante priista; “el presidente, que viene de una lucha de años por hacer valer la democracia no denuncie esto, porque es injerencia en lo electoral, ¿cómo creen que me voy a quedar callado ante la compra del voto?”, sentenció.

Declaró que estas campañas no las ve el INE y “se hace de la vista gorda” (Foto: Cuartoscuro/Especial)

Señaló que estas deben ser las elecciones “más limpias y libres” en la historia de México, y sostuvo que la población no debe pensar que la democracia se va a garantizar a través del INE, pues indicó que son “los más tenaces violadores de la ley”.

“No estar pensando que la democracia la van a garantizar el INE o el TEPJF, pues han sido siempre los más tenaces violadores de la ley y los más opositores a la democracia; la paradoja es de que el INE en vez de garantizar la democracia, ha sido creado y funciona en los hechos para impedirla”, manifestó el mandatario.

SEGUIR LEYENDO: