“No se ha reducido ni un peso”: CDMX rechazó subejercicio en presupuesto del Metro

(Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro)

La secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, Luz Elena González, rechazó que durante 2020 haya habido un subejercicio en el presupuesto de operación y mantenimiento del Metro. Además, aseguró que pese a la reducción de recursos propios, se contó con el financiamiento necesario para atender a este transporte, inclusive que el gasto en mantenimiento se incrementó en dicho periodo.

En la conferencia de prensa capitalina de este mediodía, González explicó que el presupuesto del Metro se integra por dos fuentes:

1. Una proyección del propio Metro sobre el número de pasajeros que transportará en el año, convertidos en los ingresos por tarifa que se tendrán de tal número de pasajeros.

2. Presupuesto del Gobierno CDMX para mantener la calidad, mantenimiento y la tarifa.

(Foto: CDMX)

En ese sentido, en el 2020 el presupuesto previsto era de 15,652 millones de pesos, pero fue modificado a 14,290 millones de pesos, debido a que por la pandemia de COVID-19 disminuyó un 80% la afluencia de pasajeros.

“Se ha dicho que el Metro presenta un subejercicio en 2020, esto no es correcto. Lo ejercido en 2020 fue de 14,290.5 millones de pesos. Más de 40% menos en el año, por lo tanto, los ingresos de tarifa ligados a esta transportación se redujeron, no así la operación general del Metro”, dijo.

Lo anterior, según la funcionaria, repercutió en que el gasto de mantenimiento se incrementara casi al doble por pasajero transportado, pues se decidió mantener como si no hubiera habido reducción de usuarios.

“En los años anteriores nosotros gastábamos entre 4 y 4.4 pesos por pasajero por viaje transportado, el gasto de mantenimiento en el 2020 no sólo no se redujo, la forma correcta de verlo es esta, se incrementó a 7.1 porque la Jefa de Gobierno y el secretario de Movilidad tomaron la decisión de seguir manteniendo el servicio a pesar de no tener tantos pasajeros que transportar”, explicó la secretaria de Finanzas.

(Foto: Gobierno de la CDMX)

“No se ha reducido ni un peso el presupuesto”, reiteró la funcionaria

Por su parte, la alcaldesa capitalina, Claudia Sheinbaum, aseguró que los señalamientos hechos sobre la reducción del presupuesto anual para el mantenimiento del Metro son una “falsa idea de austeridad”.

“Hubo una modificación del presupuesto del Metro en donde debido a la disminución de ingresos propios por la pandemia, por menor número de pasajeros, el gobierno de la ciudad asumió un subsidio mayor al Metro”, argumentó.

Durante la misma conferencia de prensa, autoridades capitalinas informaron que aún hay cinco personas desaparecidas tras el colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Además de hospitales, han decidido buscar también en centros de justicia.

No obstante, plantearon la posibilidad de que su desaparición no esté relacionada con el incidente ocurrido la noche del lunes, de acuerdo con lo planteado por Jorge Luis Pérez Hernández, Director General de Contacto Ciudadano.

(Foto: Pedro Pardo / AFP)

El funcionario explicó que una de esas personas no tiene contacto con su familia desde hace seis años; sin embargo, usaba frecuentemente la línea dorada, por lo que su familia, al enterarse del incidente, trató de localizarlo sin éxito alguno.

Los otros cuatro usuarios de la Línea 12, tampoco han tenido contacto con su familia desde el día de la tragedia, pero Pérez Hernández indicó que eran usuarios del Metro, específicamente en el horario del incidente.

“Por eso (sus familiares) están preocupados, por eso marcaron a Locatel. Insisto, seguramente no tienen relación con el incidente, pero nosotros tenemos la obligación de buscar y acompañar a sus familiares hasta que localicen a su ser querido”, detalló.

SEGUIR LEYENDO