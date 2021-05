Qué dijo López-Gatell sobre la variante de COVID-19 de la India detectada en San Luis Potosí

López-Gatell aseguró que no hay evidencia científica de que la variante de la India sea más agresiva o virulenta (Video: SSa)

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que, hasta este día, en el mundo no hay evidencia científica que respalde la aseveración de que la variante del virus SARS-CoV-2 descrita en la India sea más agresiva o virulenta que otras.

Durante la conferencia de prensa de este lunes, el funcionario advirtió que su detección en México no cambia la perspectiva de riesgo y de lo que ocurre con la epidemia en el país.

Desde el punto de vista científico se requiere una evidencia mucho más robusta para llegar a la conclusión de que una variante genética del virus es más transmisible o más virulenta, es decir, más agresiva. Lo que tenemos hasta ahorita de cualquiera de las variantes no es suficiente para concluir de manera contundente que estas variantes van a provocar una epidemia sustancialmente diferente

El subsecretario de Salud señaló que la detección de la variante de la India en México no cambia la perspectiva de riesgo y de lo que ocurre con la epidemia en el país (Foto: EFE / José Méndez)

En este sentido, destacó que un escenario todavía menos deseable es que los antígenos para prevenir enfermedad grave de COVID-19 dejen de ser eficaces ante dicha mutación del agente infeccioso.

“Lo que más preocuparía sería que se vuelva más transmisible, más virulenta o bien, que las vacunas y por tanto las personas vacunadas, ya no respondieran al efecto protector que les produjo la vacuna. Pero no es el caso, no existe evidencia, hoy que es lunes 3 de mayo de 2021, en el mundo no hay evidencia clara, contundente, de que estas variantes son las que provocan epidemias más grandes o agresivas”, manifestó el subsecretario.

El también llamado zar del coronavirus habló sobre lo que el pueblo de la India está experimentando en este momento. Refirió que, desde hace varias semanas, la inclinación de la curva de contagios se ha acelerado. Al mismo tiempo, se identificó esta nueva variante del virus, sin embargo, la relación temporal no es evidencia suficiente para afirmar que una variable es la causa y otra la consecuencia.

Eso sería perder de vista las condiciones sociales del sistema de salud, de la densidad poblacional, de los comportamientos poblacionales, de las congregaciones en el espacio público, etcétera. Es decir, no todo lo explica la genética del virus, de hecho, habitualmente explica poco o muy poco

López-Gatell destacó que un escenario todavía menos deseable es que los antígenos para prevenir enfermedad grave de COVID-19 dejen de ser eficaces ante dicha mutación (Foto: Reuters / Daniel Becerril)

Cabe recordar que dicha mutación genética fue reportada por la Secretaría de Salud de San Luis Potosí el pasado domingo. “Ayer nos notificaron –el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)– en tres muestras se identificaron variantes: dos de ellas sin importancia y una, que es de interés y justo es la B1 617, que originalmente se identificó en la India; que se le conoce, mal llamado, como variante de la India, y que ya ya fue identificada en nuestro país y la primera que se notifica es en San Luis Potosí”, informó el titular de dicha dependencia, Miguel Ángel Luztow.

Detalló que se trata de una persona de 40 años de edad, residente de la capital del estado y quien, posiblemente, tuvo contacto con alguien que había viajado a Estados Unidos, no obstante, las investigaciones aún continúan.

Asimismo, agregó que este individuo ya había presentado síntomas de la enfermedad a inicios de abril y, aunque requirió hospitalización luego de que éstos derivaran en una neumonía, logró recuperarse y actualmente se encuentra aislado en su hogar. El funcionario aseguró que este caso ya fue “plenamente confirmado por las autoridades federales”, sin embargo, exhortó a la población a no alarmarse.

SEGUIR LEYENDO: