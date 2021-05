“Mi juguete nuevo”: así es por dentro el lujoso jet de Roberto Palazuelos

El Diamante Negro, como se le conoce, es dueño de un jet Hawker 800XP, capaz de transportar a 8 pasajeros y 2 miembros de la tripulación. Foto: Tomada de Instagram

El empresario y actor Roberto Palazuelos, conocido como el Diamante Negro, es amante de los lujos y las comodidades, pues, además de tener una isla privada para él y su hijo, en Cancún, también cuenta con su propio jet privado, para realizar viajes de manera más cómoda y evitar vuelos comerciales.

El jet perteneciente al Diamante Negro, es un Hawker 800XP, capaz de transportar a 8 pasajeros y 2 miembros de la tripulación. Tiene una cabina que se extiende más de 20 pies y un fuselaje que alcanza los 50 pies de largo.

La cabina tiene un espacio total de 550 pies cúbicos, lo que permite un ancho de 6 pies y una altura un poco más corta que eso. Normalmente, cada pasajero recibe más de 40 pies cúbicos de espacio durante el vuelo. El equipaje tiene casi 50 pies cúbicos de espacio, y la puerta de entrada mide más de 4 pies, todo en una ubicación interna accesible durante el vuelo.

Roberto Palazuelos se refiere al jet como un “juguete nuevo” y ha declarado que lo comparte con un amigo de la familia.

Ha declarado que le gustaría hacer negocio con el jet, transportando a los huéspedes de sus hoteles en la aeronave para una mejor experiencia. Foto: Tomada de Instagram

“Es un avión que yo tengo en sociedad con un amigo; él había llegado con su familia antes y el avión estaba parado ahí porque yo lo iba usar a los dos o tres días para irme a Toluca”, explicó en alguna entrevista el Diamante Negro.

Palazuelos ha explicado que tiene algunos planes empresariales con su jet, pues tiene pensado echar a andar “Experiencias Diamante VIP”, en donde los huéspedes de sus hoteles, que así lo deseen, podrán llegar a través de su jet privado para vivir una experiencia diferente.

“Si quieres ir a un hotel te llevamos en avión privado, te recogemos en camioneta de lujo, para la renta de la casa de Acapulco te llevamos en avión privado. Es una nueva compañía en la que estamos trabajando y tengo un socio”, expresó Roberto Palazuelos.

El jet privado fue presentado hace unas semanas, durante una entrevista que le hizo el youtuber Álex Montiel, mejor conocido como su personaje de El Escorpión Dorado.

Palazuelos es dueño también de una isla en Cancún. Foto: Instagram

Tras la entrevista, el youtuber destacó la amplia disposición del dueño de varios hoteles en Quintana Roo para grabar los contenidos que generaron gran aceptación en sus canales digitales; por lo que además lo definió como “intenso” y “apasionado” en sus objetivos.

“Es una persona muy intensa... es un wey súper intenso... una de las cosas que más admiro de Palazuelos es la pasión con la que hace los proyectos. Está trabajando, no sé si todo el tiempo, pero en cada cosa que está planeando contigo le está dando toda su atención, toda su energía, todo su amor, todo. No es un wey que escatima en ‘cómo salga’, no, es súper intenso y está súper clavado en que cada detalle salga ching*n”, reveló el periodista de profesión.

En su anecdotario, Montiel contó que Palazuelos se comprometió tanto con la realización de este video que buscó tener bajo control la mejor iluminación y sonido para que causara la aceptación que finalmente tuvo: 1,7 millón de visualizaciones en menos de dos días.

Pero un momento clave del video titulado “Palazuelos & Escorpión Dorado #Noalvolante, Al aire en un jet rumbo a Acapulco”, fue cuando el empresario mexicano “engañó” al famoso “Dios del internet” por los derechos de su personaje.

Roberto Palazuelos hizo firmar de broma un contrato al Escorpión Dorado. (Foto: @robertopalazuelosbardeaux/ Instagram)

“Esto es algo único que se ha hecho para el Escorpión, porque cuando el Escorpión y Palazuelos se unen...”, afirmó el dueño de la marca Papi Palazuelos Brand al regalar a su acompañante una playera negra con un estampado de ambos rodeado de escorpiones y diamantes, con la leyenda “Los dioses se unen”.

Acto seguido, Palazuelos sacó un par de papeles de uno de los maletines. “Ahora lo más importante, fírmale, güey”, dijo con una pluma en mano, al tiempo que le daba los documentos al enmascarado.

