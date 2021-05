Dieron de baja a funcionario de Colima que es acusado de golpear a su esposa

(Foto: Shutterstock)

El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, confirmó este sábado que dio de baja al presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Adán García Arámbula, por presuntamente haber agredido a su esposa.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario detalló que la mujer denunció a su ex funcionario por violencia de género ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Peralta Sánchez advirtió que en su administración no se tolerará ningún tipo de violencia, razón por la cual instruyó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Esperanza Hernández Briceño, para que procediera con la baja inmediata.

Con ningún colaborador, ningún trabajador del gobierno del estado, ni de ningún lugar que viole las normas, que violente a las mujeres, no hay tolerancia, lo he dicho y lo reitero no hay tolerancia sobre esa situación [...] Nuestra obligación es hacer respetar la ley en materia de violencia de género, en términos generales, no solamente para los colaboradores, sino para todos los colimenses

José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima (Foto: Twitter/nachoperaltacol)

El gobernador no dio mayores detalles sobre el caso García Arámbula y sólo indicó que tendrá que ser investigado por la FGE, para que en su caso sea castigado.

Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de los vecinos, el pasado 28 de abril García Arámbula habría golpeado a su pareja sentimental al interior de una casa y continuó hasta que la mujer se desmayó; todo esto ante un menor de cuatro años.

Una vecina se reportó el hecho a las autoridades, quienes ingresaron al domicilio y sorprendieron en flagrancia al ex funcionario.

Según el diario Milenio, el ex presidente de la Junta fue remitido al Centro de Justicia para la Mujer por tentativa de feminicidio con carpeta de investigación 408/2021, mientras que la mujer se encuentra hospitalizada y es reportada grave.

El caso del militante del PAN y la profesora de inglés

Audio del momento en que violentan a la profesora

El pasado 19 de abril se viralizó en redes sociales un video donde se escucha como Jacqueline “N”, profesora de inglés de la Preparatoria Número 5, Plantel “Dr. Ángel María Garibay” de la UAEM fue agredida por un hombre mientras daba clase en línea.

Los alumnos de preparatoria, quienes grabaron la interacción completa y la subieron a redes sociales, estaban respondiendo a las preguntas que la profesora estaba haciendo en inglés. Cuando de repente, una voz masculina la interrumpió a base de insultos y gritos.

“¿Qué quieres, que te putee? O sea, mi computadora no me la agarras. ¡Hija de tu puta madre, me chingaste el puto ratón y todavía!”, dijo el sujeto.

Tras unos segundos de silencio, se puede escuchar cómo la profesora comienza a llorar y gritar. Momentos después, le pide Octavio “N” que la deje cortar su clase.

Octavio Alonso "N" (Foto: Twitter@huichol19)

“¡Espérame, déjame cortar la clase, déjame cortar la clase, ya escucharon, ya escucharon!”, expresó entre llantos la maestra.

Finalmente, se escuchó que una de las alumnas le pregunta si se encuentra bien, pero ella ya no respondió y el video se cortó.

Gracias a grupos feministas de la universidad, se identificó al agresor como Octavio Alonso G. L., originario de Toluca y militante del PAN.

Días más tarde, Jorge Inzunza Armas, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México, informó que Octavio ‘N’ fue expulsado de la bancada.

Asimismo, exigió a la Fiscalía de Justicia del Estado de México que actúe de forma inmediata y aplique todo el peso de la ley al agresor.





SEGUIR LEYENDO: