UAM: dónde registrarse para recibir vacuna contra el COVID-19 si eres docente o trabajador

Profesores y docentes de la UAM serán inmunizados (Foto: UAM).

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) informó que de acuerdo al marco de la Estrategia Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2 y la implementación de la etapa que comprende al sector educativo como segmento de la población a ser próximamente inmunizado, iniciarán el registro de docentes y trabajadores del 30 de abril al 5 de mayo.

El registro se hará a través de vacunate.unam.mx y la institución universitaria aseguró que “los datos recabados serán proporcionados a la autoridad correspondiente y, en cuanto se tenga más información, se hará de su conocimiento por los medios oficiales”.

También recalcaron que el pre registro no interfiere en el proceso de vacunación por edades que programó la Secretaría de Salud (SSa) y que las personas que ya fueron vacunadas, no tienen que registrarse.

(Foto: tomada de Twitter @Yo_SoyUAM)

La Universidad Autónoma Metropolitana también informó que cuenta con más de 9 mil 700 trabajadores, entre docentes y administrativos. Por tanto pidió que la comunidad tenga confianza en las vacunas debido a que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ya evaluó de forma profesional los fármacos biológicos, se han aprobado para su uso en el territorio nacional y ya se ha comprobado la eficacia.

Por último, se destacó que se ha tenido una activa participación en la capacitación sobre técnicas de vacunación para combatir el virus, además de sentirse orgullosos de ser sede de inoculación para adultos mayores en sus unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco.

Señaló que prestar sus instalaciones responde a que “han atendido los retos del mundo contemporáneo con vocación de servicio, por lo que ahora apoyar a la estrategia nacional de vacunación es abrir sus puertas a la comunidad que la ha acompañado desde su fundación”.

(Foto: tomada de Twitter @Yo_SoyUAM).

No obstante, el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (SITUAM), Jorge Dorantes, informó que alrededor de 5,000 afiliados no regresarán a su trabajo presencial, hasta que el total de alumnos no estén vacunados contra el Covid-19.

Aseguró que si no hay vacuna para toda la comunidad, “no habrá un regreso pronto a clases”, debido a que no considera óptimas las condiciones y prefiere no arriesgar a la comunidad universitaria.

Por tanto, se llamó a una reunión del Consejo General Ordinario del sindicato, que ocurrirá entre el 20 al 22 mayo, para “valorar lo que sucede en torno a la vacuna contra la pandemia. Hay incertidumbre, no hay claridad ni del gobierno federal ni de la UAM”.

Dentro de los cinco planteles de la institución, asisten cerca de 50 mil estudiantes y otros 5 mil trabajadores no afiliados a alguna organización sindical.

La UAM prestó sus instalaciones para el proceso de vacunación en la ciudad de México (Foto: EFE/ Bienvenido Velasco).

Para el dirigente, toda la comunicada deberá de ser inmunizada si se quiere el regreso a clases. Ante esto, también informó que se reunirá la próxima semana las comisiones de higiene y seguridad, con el fin de idear un plan que permita “un retorno seguro a clases”.

Finalmente, vale la pena recordar que el pasado 21 de abril, la UAM proporcionó a las autoridades educativas (SEP) los datos concernientes a los docentes y administrativos para la planeación que se realizará en la Ciudad de México y el Estado de México.

Este formato lo realizó gracias a la información con la que cuenta, aunque aseguró que días después realizaría un registro con el cual se descartaran las personas que ya han sido vacunadas.

SEGUIR LEYENDO: