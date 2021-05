Reforma para incluir “moche digital” en la ley fue rechazada en la Cámara de Diputados

El intento de aprobar un "moche digital" en fast track fracasó en la Cámara de Diputados (Foto: Cuartoscuro)

La Cámara de Diputados rechazó este viernes, en el último día de sesiones del periodo ordinario del Congreso, una reforma que hubiera permitido a quienes poseen derechos de autor de obras cobrar un “moche digital” al precio de los dispositivos que almacenan contenido digital para que estos pagaran de forma anticipada por las copias digitales de contenido.

En sesión semipresencial, en San Lázaro los legisladores desecharon, por 87 votos a favor, 292 en contra y 59 abstenciones, el dictamen que proponía reformar diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de copia privada.

El documento buscaba determinar la remuneración compensatoria a titulares de los derechos patrimoniales de autor por la copia o reproducción de obras y fue promovida por el presidente de la comisión de Cultura, el diputado Sergio Mayer, de Morena, el partido de la mayoría.

Los titulares de derechos de autor habrían tenido la capacidad irrenunciable de exigir una remuneración compensatoria por la realización de cualquier copia o reproducción de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones, fonogramas, videogramas o en cualquier otro soporte sonoro, visual o audiovisual.

Mayer no convenció a sus compañeros diputados, ni siquiera a los de Morena, su partido (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, organizaciones como R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales) advirtieron esta semana que se trata de una “falsa premisa” que estos dispositivos son utilizados principalmente para la realización y almacenamiento de copias privadas de obras protegidas y que las mismas generan un daño a los titulares de derechos de autor.

Mayer, al fundamentar el dictamen, expresó que México tiene una deuda histórica con los autores, compositores, escritores, artistas plásticos, editores, intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas y de videogramas, así como otros creadores.

“México se ha quedado rezagado en reconocer a sus autores y creadores. Durante más de 25 años, los fabricantes, importadores y distribuidores de dispositivos susceptibles de copiar, almacenar, compactar, duplicar o reproducir en cuestión de segundos contenidos hechos por las y los autores y creadores mexicanos, han recibido ganancias o utilidades en la medida que la ciencia, la tecnología y la innovación han avanzado”, subrayó.

Sin embargo, R3D señaló que la ley que se buscaba reformar indica que las personas tienen derecho a hacer una copia privada de obras protegidas por derechos de autor que se hayan adquirido legalmente. “Es decir, cuando las personas adquirimos obras ya le estamos retribuyendo a los titulares de derechos de autor por el derecho a hacer una copia para uso personal y privado. Por ejemplo, hacer una copia de un disco físico para poder reproducirlo en formato digital”, remarcaron.

La alianza morenista y el PT, así como PVEM y la oposición rechazó en su mayoría la reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor (Foto: Cuartoscuro)

Mayer, por su parte, no pudo convencer al Pleno de la Cámara de Diputados de que el consumidor final no va ni tiene por qué absorber el pago de este derecho. “Claramente corresponde a los fabricantes, importadores y distribuidores de dispositivos digitales, los cuales ya pagan en otros países. Por qué no hacerlo en México y reconocer y remunerar a los creadores mexicanos”, pidió.

Sin embargo, incluso los aliados de Morena y una buena parte de los legisladores al interior de la bancada oficialista se opusieron a la reforma. El diputado del PT (Partido del Trabajo), Gerardo Fernández Noroña, expresó que el dictamen le daría “un golpazo a la gente” justamente cuando se ha dicho que bajo ninguna circunstancia se van a aumentar los impuestos ni meter derechos que son impuestos disfrazados.

Martha Tagle, diputada del opositor Movimiento Ciudadano, expuso que la propia Secretaría de Economía emitió una opinión en contra. “El Congreso pretende aprobar en fast track una iniciativa que busca establecer un sistema de remuneración por copia privada, bajo la falsa premisa de que estos dispositivos son utilizados principalmente para generar copias privadas causando daños al derecho de autor”, resaltó.

La diputada Zulma Espinoza, del Partido Verde, mencionó que nadie está en contra de los autores e hizo un reconocimiento a los creadores culturales del país. El dictamen, sin embargo, “pudiera parecer benéfico, pero podría afectar a las familias mexicanas, cuando lo ideal es tratar de hacer más accesible los aparatos digitales”, precisó.

