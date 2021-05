“Antes era una zona triste”: enfermero de Monterrey muestra área COVID vacía tras meses de ardua atención

El enfermero mostró el departamento del hospital en el que trabaja totalmente vacío. Foto: Impresión de pantalla del video

En un video que circula por redes sociales, grabado por un enfermero y subido a la red social de TikTok, se observa un hospital en el área de COVID-19 vacío, mientras el autor del video explica que antes era una zona triste llena de enfermos, pero ahora no hay ningún paciente COVID.

Fue el usuario @alexisibarra638, quien dio a conocer las imágenes del Hospital Regional del ISSSTE de Monterrey, en Nuevo León, estado norteño de México.

“Miren banda, antes aquí era una zona de tristeza, con pacientes malos, graves, muchas muertes, muchos seres queridos fallecieron, pero el día de hoy, 27 de abril del 2021, Departamento de Medicina Interna 02 Hospital Regional del ISSSTE, cero pacientes COVID y es un orgullo. Después de tanta lucha y tanta ching*, se pudo vaciar esto, banda. Así que cuídense mucho, éxito y muy buena vibra, saludos”, dice el usuario en el video que grabó en el hospital en el que labora, mientras recorre un pasillo que luce vacío.

Tras el video, algunos usuarios cuestionaron el por qué hablaba bien del hospital en el que trabajaba, y le preguntaron que si le habían pagado por hacer el video, para dar alguna especie de publicidad, a lo que el usuario respondió, en otro video, que a él no le pagaban por hacer videos, sino por ser enfermero.

“Qué onda amigos, oigan, nada más un comentario que quiero aclarar, de una persona que me dijo que me pagaron por hacer este video y no nada que ver, está sola el área, a mí no me pagan dinero por hacer videos ni nada, al chile a mí no me pagan nada, a mí me pagan por ser enfermero y atender a la gente”, mencionó.

También dijo que no había grabado a los pacientes, cuando estaban en el hospital, por respeto, ante otro cuestionamiento del usuario.

“Me dijo que por qué no grabé a los pacientes anteriormente, que por qué solamente hice este video, que me pagaron por hacer este video, no compa, yo no grabo a los pacientes ni les tomo fotos por respeto a ellos, porque en la escuela, cuando estudias esta profesión, te enseñan a tenerle respeto a los pacientes, suficiente tienen con la enfermedad que tienen, están sufriendo, como para que tú vayas y les hagas pasar un mal rato, pues no, y menos sin su autorización, así que, compa, un poquito más de coco a los comentarios, saludos, banda, buena vibra, saludos desde México, Monterrey Nuevo León”, dijo el usuario en el video, mientras recorre un pasillo del hospital en el que trabaja.

En un tercer video, responde a usuarios que, dice, siguen difundiendo el rumor de que le pagó el gobierno, lo que niega.

Hasta el 30 de abril se contabilizaron 216,907 defunciones confirmadas por el nuevo coronavirus (COVID-19).

“Miren amigos, buenos días, nomás aclarando un punto, hay gente que todavía sigue diciendo que me pagó el gobierno por el comercial, y nada que ver, nomás aclarar una cosa, yo solamente hable de mi área, de mi departamento, no hablé del hospital en general, hablé de mi departamento, enfrente de mi departamento aún existen paciente, pero con patologías normales, en terapia intensiva aún quedan como unos cuatro o cinco pacientes de COVID pero ya en estado grave, yo hablé de mi área de trabajo, de mi departamento, porque ya está libre de COVID, ya pasamos a área blanca, ya somos un departamento normal, solo faltya ser exhaustivo, y una limpieza general y cultivos para que no haya bacterias, si de por sí el hospital está lleno de bacterias, pero queremos tener lo mínimo posible, solo aclarando el punto, no hablé en general, solamente hablé de mi departamento”, dice el enfermero.

Los videos del usuario de la red social fueron bien recibidos por los internautas, pues el primero alcanzó los 61 mil me gusta, y 3 mil 664 comentarios; el segundo mil 414 me gusta y el último 286 me gusta.

En México, hasta este 30 de abril se registraron, a nivel nacional, 216,907 defunciones confirmadas por el nuevo coronavirus (COVID-19).

